Почти две трети украинцев считают, что Украина должна воевать до полной победы - опрос

В рамках опроса украинцам задали вопрос о законе "О мобилизации". Согласно исследованию, 77,61% украинцев не поддерживают принятие Верховной радой существующего проекта закона о мобилизации во втором чтении. Большинство украинцев считают, что служить подготовленные силовики.

Согласно опросу наибольшей виной власти, украинцы видят уровень коррупции (28,6%), плохое обеспечение армии (16,8%), провальную подготовку к войне (15,2%), разрушительную экономическую политику (10,5%) и провальную социальную политику страны (10,5%).

Среди опрошенных граждан, которые определились и пришли бы на избирательные участки для голосования за президента Украины, тройка лидеров предпочтений выглядит следующим образом: за Владимира Зеленского проголосовали бы 15,7%; за Юлию Тимошенко - 12,3%; при Петре Порошенко – 7,6%.

Аналогичны предпочтения украинцев и в отношении политических партий. Так, если бы выборы состоялись в воскресенье, большинство украинцев поддержали бы 3 политических силы: "Слуга народа" - 14,7%; "Батьківщина" - 11,9%; "Европейская Солидарность" - 9,2%.

Почти 85% украинцев считают, что есть выход из тяжелой ситуации и это объединение общества и создание соответствующей коалиции национального единства в парламенте и правительстве.

В ходе исследования было опрошено в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и за рубежом (где наибольшее количество украинских беженцев) 5329 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью "face-to-face" и телефоном. Погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.