Почти 80 толчков и 6 тысяч разрушенных зданий: обновлены данные о землетрясении в Турции

В частности, в заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) говорится, что во время и после землетрясения обрушилось не менее 5606 зданий.

В районе землетрясения работают 19 574 спасателя.

Турецкие авиалинии объявили в понедельник, что полеты в Адану, Элязыг и Диярбакыр продолжаются для граждан, которые хотят добраться до зоны землетрясения.

По данным Геологической службы США, после землетрясения магнитудой 7,8, на юге Турции произошло не менее 77 афтершоков силой 4,0 балла или более.

Напомним, по данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек.

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