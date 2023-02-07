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Почти 80 толчков и 6 тысяч разрушенных зданий: обновлены данные о землетрясении в Турции

Фото: в результате землетрясения в Турции обрушилось более 5600 зданий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В результате землетрясения в понедельник в Турции обрушилось более 5600 зданий. Всего в понедельник, е февраля были зафиксированы 80 толчков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, в заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) говорится, что во время и после землетрясения обрушилось не менее 5606 зданий.

В районе землетрясения работают 19 574 спасателя.

Турецкие авиалинии объявили в понедельник, что полеты в Адану, Элязыг и Диярбакыр продолжаются для граждан, которые хотят добраться до зоны землетрясения.

По данным Геологической службы США, после землетрясения магнитудой 7,8, на юге Турции произошло не менее 77 афтершоков силой 4,0 балла или более.

Напомним, по данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек.

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Турция