Почти 75% украинцев готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой: что делают чаще всего

Среди наиболее популярных мер подготовки: приобретение фонариков и батареек, подготовка запасов пищи, покупка аккумуляторов и генераторов, а также подготовка запасов питьевой воды. Каждую из этих мер предприняли более половины опрошенных.

Сравнительные оценки потенциальной ситуации с энергоснабжением этой зимой положительны: опрошенные считают, что ситуация будет лучше по сравнению с прошлым годом (41%) или же будет такой же, как в прошлом году (49%).

Большинство украинцев (74%) в случае отсутствия электроэнергии в течение недели не планируют покидать свое жилье. В то же время, почти четверть украинцев в этом случае планируют переехать в другое место: 11% в пределах населенного пункта, 8% - в другом населенном пункте, 3% - во временное место жительства (школа и т.п.), 2% - за границу.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.