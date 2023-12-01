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Почти 75% украинцев готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой: что делают чаще всего

Фото: к отключениям света и тепла зимой готовятся почти 75% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Среди наиболее популярных мер подготовки: приобретение фонариков и батареек, подготовка запасов пищи, покупка аккумуляторов и генераторов, а также подготовка запасов питьевой воды. Каждую из этих мер предприняли более половины опрошенных.

Сравнительные оценки потенциальной ситуации с энергоснабжением этой зимой положительны: опрошенные считают, что ситуация будет лучше по сравнению с прошлым годом (41%) или же будет такой же, как в прошлом году (49%).

Большинство украинцев (74%) в случае отсутствия электроэнергии в течение недели не планируют покидать свое жилье. В то же время, почти четверть украинцев в этом случае планируют переехать в другое место: 11% в пределах населенного пункта, 8% - в другом населенном пункте, 3% - во временное место жительства (школа и т.п.), 2% - за границу.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, украинцы ожидают зимой улучшение ситуации на фронте, но ухудшение в экономике. Ожидания относительно ситуации на фронте наиболее оптимистичны: в улучшение верят 46%. По пессимистическим ожиданиям лидирует экономика: 34% респондентов ожидают ухудшения в этой сфере, 43% - не ждут никаких изменений. Сфера энергетики оценивается как улучшающаяся (24%) или остающаяся без изменений (43%).

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

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