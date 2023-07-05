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Почти 700 оккупантов и 36 артсистем за сутки. Генштаб назвал потери РФ в Украине

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 5 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 5 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистемы и больше 20 автомобильной техники и автоцистерн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 231700 (+670) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4062 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7917 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4288 (+36) ед,
  • РСЗО - 656 (+9) ед,
  • средства ПВО - 395 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 309 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3614 (+12),
  • крылатые ракеты - 1264,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6865 (+22) ед,
  • специальная техника - 598 (+8) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 18 артиллерийских средств оккупантов. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись на трех направлениях в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута.

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