Почти 700 оккупантов и 36 артсистем за сутки. Генштаб назвал потери РФ в Украине

По данным на утро среды, 5 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистемы и больше 20 автомобильной техники и автоцистерн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 18 артиллерийских средств оккупантов. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись на трех направлениях в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута.
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