Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: Генштаб обновил потери России в войне

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 187770 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3688 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7151 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 2863 (+14) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 291 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2437 (+24),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5784 (+31) ед,
- специальная техника - 345 (+6)