Почти 70% украинцев против президентских выборов во время войны

Считают, что стоит провести выборы 15% опрошенных, из которых 4% говорят о приостановлении военного положения и 11% - за внесение изменений в соответствующие законы и проведении выборов во время военного положения.

Кроме того, 10% респондентов поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия и до избрания нового президента его полномочия будет исполнять глава Верховной рады.

В то же время, в декабре 2023 года 84% украинцев считали, что проводить выборы не ко времени и необходимо отложить этот вопрос.

Независимо от взглядов на необходимость выборов, более половины украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таких было 59%.

С 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним сроком.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, продвижение нарратива, что в мае 2024 года президент теряет легитимность, в первую очередь играет на руку врагам Украины - "это будет расшатыванием ситуации и единства внутри страны и подрывом поддержки Украины со стороны западных союзников".

По его словам, организовать проведение выборов очень сложно - миллионы людей находятся за границей, миллионы находятся в опасных условиях или в оккупации, сотни тысяч проходят военную службу. Отсутствие возможности гражданам принять участие в голосовании как избиратели и кандидаты будут подрывать легитимность результатов (при этом 65% украинцев негативно относятся к голосованию онлайн).

"Можно по-разному относиться к президенту Зеленскому – поддерживать отдельные решения, критиковать – другие, но избегание поляризации и нестабильности и сохранение управляемости институтов власти – в интересах всего общества", – добавил социолог.

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.