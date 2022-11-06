Почти 500 оккупантов и семь танков: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла почти 76 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 6 ноября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки российской армии вблизи 14 населенных пунктов на востоке Украины.
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