Почти 500 оккупантов и 22 артсистемы. Генштаб обновил потери России в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 28 августа, составили 490 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В течение суток произошло 34 боевых столкновения. В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продвинулись в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной части Запорожской области.
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