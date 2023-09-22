Почти 500 оккупантов, десятки артсистем и ракет. Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 22 сентября, составили 480 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 40 артсистем, 38 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают наступать на двух направлениях. Также Силы обороны отразили атаки россиян на Бахмутском, Марьинском, Запорожском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. В частности, согласно отчету ISW, танки ВСУ действуют уже южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа, который в настоящее время прорывают ВСУ в Запорожской области.
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