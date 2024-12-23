Почти 42 гривны: НБУ поднял курс доллара до исторического максимума

Официальный курс на 24 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,991 гривен за 1 доллар (+0,1149 грн).

Предыдущий максимум был 20 декабря - 41,9292 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 4 гривны (на 10,6%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6454 гривен за 1 евро (+0,1340 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 42,03-41,05 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 42,30 гривен.

Комментарий НБУ

Как отмечают в НБУ, рост спроса на валюту стал основным фактором, который повлиял на повышение курса доллара в конце 2024 года.

В отчете "Отчет о финансовой стабильности" отмечается, что НБУ и в дальнейшем остается ключевым участником валютного рынка, а его интервенции - основным инструментом сбалансирования спроса и предложения на валюту.

"НБУ имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания", - говорится в документе.