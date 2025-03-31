Почти 400 тысяч потребителей остались без света из-за ледяного шторма в Канаде
Более 390 000 потребителей в канадской провинции Онтарио остаются без электроснабжения из-за ледяного шторма. Отключения сосредоточены в центральной и восточной части региона.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Почему жители Онтарио остались без электроснабжения
По данным компании по передаче и распределению электроэнергии Hydro One, которая обслуживает провинцию, более 390 000 потребителей в разных частях Онтарио остаются без электроэнергии в понедельник, 31 марта, после ледяного шторма, который пронесся на выходных, повалил деревья и повредил линии электропередач.
Компания сообщила в воскресенье вечером, что восстановление электроснабжения всем потребителям в центральном и восточном Онтарио, которые больше всего пострадали от шторма, может занять несколько дней. По состоянию на утро понедельника электроэнергию вернули почти 360 000 клиентам, согласно карте отключений Hydro One.
В воскресенье количество отключений возросло из-за технической проблемы с картой отключений компании, которая ранее не учитывала некоторые случаи.
По данным Environment and Climate Change Canada, наиболее пострадали следующие районы: Барри, Ориллия, Каварта-Лейкс, Питерборо и Кингстон. В Линдси накопилось 25 мм льда, в Питерборо - 20 мм, в Ориллии - 19 мм, а в Барри - 15 мм.
Федеральное метеорологическое агентство сообщает, что ледяной дождь в регионах, где были объявлены штормовые предупреждения, постепенно ослабевает, но система движется на восток. Предупреждения о ледяном дожде также действуют в Квебеке, Нью-Брансуике, на севере материковой части Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда.
Метеоролог Кристина Кретчман заявила, что шторм нанес значительный ущерб. Она отмечает, что поступило много сообщений о поваленных деревьях и ветках, которые, к сожалению, повредили инфраструктуру, в частности дома и электроопоры.
Hydro One оценивает ущерб и определяет сроки восстановления электроснабжения. По словам пресс-секретаря компании Кейтлин Форде, главная причина отключений - обледенелые ветви деревьев, которые касаются линий электропередач.
Бригады энергетиков работают в наиболее пострадавших районах, к ним присоединяются дополнительные работники из других регионов.
Чрезвычайное положение и меры реагирования
Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что волонтерская команда Ontario Corps направила персонал и технику для поддержки общин, пострадавших от шторма.
Некоторые муниципалитеты объявили чрезвычайное положение. Город Питерборо сделал это в воскресенье и открыл четыре центра приема пострадавших, два из которых работают в ночное время. Людей призывают избегать ненужных поездок.
Также в воскресенье чрезвычайное положение объявил муниципалитет Оро-Медонте, где закрыты дороги и общественные учреждения из-за поваленных деревьев, оборванных проводов и обломков.
Район Мускока объявил чрезвычайное положение в воскресенье в 17:00 после длительных периодов ледяного дождя, который затруднил доступ к электроэнергии и дорогам.
Ледяной дождь в Канаде
С момента начала шторма энергетики восстановили электроснабжение для более 257 000 клиентов.
Ледяной дождь начался в южном Онтарио утром в субботу. В Торонто и других районах Большого Торонто штормовое предупреждение было отменено в воскресенье утром, когда температура поднялась выше нуля.
Однако в центральном и восточном Онтарио ледяной дождь продолжается. Его вызвала система низкого давления, пришедшая из Техаса.
Полиция Онтарио сообщила, что в ночь на воскресенье значительно возросло количество вызовов из-за шторма. Пресс-секретарь Hydro One Тициана Бачега Роза отметила, что количество отключений растет, поскольку лед продолжает накапливаться на электрооборудовании. По ее словам, восстановление электроснабжения для всех клиентов может занять несколько дней. В некоторых отдаленных районах, куда можно добраться только водным путем, электроэнергия может не возвращаться еще дольше.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что мощный шторм накрыл южные штаты США, вызвав значительные разрушения и человеческие жертвы. Стихия унесла жизни по меньшей мере 19 человек, в том числе 11 - в штате Миссури, где более 316 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В Арканзасе подтверждена гибель трех человек и ранения 29 человек. В Техасе, в районе Амарилло, погибли четыре человека, а в Оклахоме один человек не выжил из-за дыма от лесных пожаров.
Ураганный ветер сорвал крыши домов, повалил деревья и линии электропередач. Без света остались более 165 тысяч жителей Пенсильвании. Массовые отключения также зафиксированы в Огайо, Западной Вирджинии, Вирджинии и Северной Каролине. В городе Гертфорд, Северная Каролина, торнадо повредил 13 мобильных домов, три человека получили травмы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.