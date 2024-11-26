Почти 30% ветеранов считают, что государство не выполняет свои обязанности перед ними: как это исправить

По ее словам, новая ветеранская политика должна обеспечить переход от сложившихся еще при СССР стандартов пожизненного содержания ветеранов в сторону современных стандартов НАТО. Одним из них является поддержка всесторонней реабилитации ветеранов – физической и ментальной, а за ней и обеспечение их экономической активности.

"Ветеран - равноправный член украинского общества, который должен иметь возможность реализовать себя в собственном деле или карьере, это человек, платящий налоги, создающий рабочие места. Предыдущие исследования свидетельствуют, что по меньшей мере 50% ветеранов к мобилизации имели официальное трудоустройство. Поэтому важно, чтобы большая их часть после возвращения в мирную жизнь смогла найти работу: получить гражданскую специальность, отвечающую потребностям рынка труда, принять участие в программах поощрение предпринимательства", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что на вопрос о желании заняться собственным делом, предпринимательством 68,8% опрашиваемых ответили положительно, 9,9% выбрало вариант "Мне лучше быть наемным работником", 9,4% отметили, что уже имеют собственное дело. Не хотели бы заниматься своим делом только 7,9% респондентов.

При этом Шуляк сообщила, что сейчас в парламенте ожидают принятия во втором чтении законопроекта о ветеранском предпринимательстве - №10258. После этого количество бизнесов на рынке социального предпринимательства может возрасти как минимум на треть. Этому будут способствовать налоговые стимулы для ветеранов, предусмотренных в законопроекте, введение налоговых каникул, компенсация ставок по кредитам.

"Мы видим запрос от общества и ветеранского сообщества на то, чтобы помощь государства в этом направлении сосредотачивалась на качественной интеграции ветеранов в полноценную гражданскую жизнь. Поскольку с чисто материальным обеспечением государство не справляется. Так, почти 60% опрошенных ветеранов отметили, что нуждаются в материальной поддержке", но 43% опрошенных ответили, что не удовлетворены тем, как государство его осуществляет или вообще отказывает в этой услуге. Поэтому наша задача - не содержание ветеранов, а создание условий, чтобы они в нем не нуждались", - подчеркнула председатель партии "Слуга народа".

На втором месте в перечне услуг – медицина -12,8% и 8,7% психологическая поддержка. Но именно медицинскими услугами ветераны и ветеранки недовольны больше всего – об этом сообщили почти 47% опрошенных.

"Относительно общей оценки качества выполнения государством своих обязательств перед ветеранами - она ​​отрицательна. 53% опрошенных ответили, что государство скорее не выполняет свои обязанности, а 26,9% отметили, что совсем не выполняет. Только 1% опрошенных считает, что государство целиком и полностью выполняет. Это катастрофические показатели, которые исправят создание и реализация новой ветеранской политики. Она сегодня должна быть в топе приоритетов государства", - резюмировала Елена Шуляк.