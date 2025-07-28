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Почти 100 боев и обстрелы приграничных сел: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Понедельник 28 июля 2025 17:48
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Почти 100 боев и обстрелы приграничных сел: Генштаб доложил о ситуации на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 28 июля произошло 90 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как рассказали в Генштабе, захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам.

Так, от огня вражеской артиллерии сегодня пострадали населенные пункты Архиповка Черниговской области; Толстодубово, Издецкое, Белая Береза, Ходино, Бобылевка, Миропольское, Покровка, Новодмитровка, Середина-Буда, Новая Гута, Малушино и Старая Гута Сумской области.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 159 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка, и в сторону Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении противник трижды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и в сторону Выемки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Предтечино.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра. В настоящее время один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 34 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное. Бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка. Еще пять боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары неуправляемыми авиаракетами и управляемыми бомбами по населенным пунктам Железнодорожное и Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе Каменского, под удары авиации захватчиков попала Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 050 250 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1000 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 1 боевую бронированную машину, 4 артиллерийские системы, 235 дронов и другую технику врага.

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