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За пять лет полномасштабной войны директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук провел за границей почти 10 месяцев. Это стало поводом для общественных активистов поставить под вопрос целесообразность части командировок, некоторые из которых значительно превышали продолжительность мероприятий.

Вопросы возникли также по поводу финансирования, отчетности, личного гонорара за лекцию в США и невозвращения одного из работников музея после командировки в Швецию.

РБК-Украина проанализировала документы, позицию музея и самого Савчука, а также законодательные требования, чтобы выяснить, насколько обоснованными были заграничные командировки и надлежаще ли контролируется использование государственных средств во время войны.

Почти 300 дней за границей: как в музее объясняют командировку Савчука

По данным ОО "єЗАКОН" и самого музея, в 2022-2026 годах Савчук посетил 16 стран в пределах 28-29 командировок, проведя за пределами Украины около 286 дней.

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В музее эти поездки объясняют активной международной работой учреждения. Во время полномасштабной войны Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне стал одной из важнейших площадок культурной дипломатии и документирования современной русско-украинской войны. Эта работа включает выставочные проекты за рубежом, сотрудничество с иностранными институтами и сбор свидетельств о российской агрессии.

По официальной справке, за этот же период 60 сотрудников совершили 212 командировок (всего 1860 дней), организовали 26 выставок на четырех континентах (11 – под кураторством Савчука), провели 20 лекций, присоединились к 51 форуму и наладили 63 института.

Зарубежные командировки сотрудников Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (2022-2026)

Однако общие показатели коллектива не снимают вопросов к графику самого руководителя – в частности, зачем отдельные его поездки длились значительно дольше основных событий и какие конкретные результаты принесли эти дополнительные дни.

Кто оплачивал поездки

В обращении общественной организации в СМИ говорится о командировках, расходы на которые, по ее данным, покрывал музей. Само учреждение в ответе на запрос привело общую статистику по всем работникам.

По ней, 211 из 212 командировок были профинансированы принимающими сторонами, а также частично музеем. В 24 из этих поездок учреждение частично покрывало транспортные расходы. Два случая касались генерального директора.

Полностью за счет музея, по его данным, была профинансирована одна командировка Савчука – поездка в Лондон в 2023 году для получения специального отличия жюри премии Museums + Heritage Awards.

Следовательно, не все заграничные поездки директора оплачивались музеем. В то же время общая статистика не показывает, кто именно и сколько заплатил за каждую его командировку. А в отдельных случаях вопросы возникают не только по расходам, но и по продолжительности пребывания за границей.

Краткие мероприятия – длительные поездки: вопросы к отдельным командировкам

Один из таких случаев – командировка в Великобританию с 3 по 15 мая 2023 года. Официальной целью был обмен опытом с британскими музеями, налаживание контактов и информирование о российской агрессии. В письме Министерства культуры также говорилось о привлечении благотворительной помощи и инвестиций для технического перевооружения музея.

По документам, которые анализировали авторы обращения, приглашение было адресовано Савчуку лично, а основное мероприятие состоялось 10 мая. То есть документально подтвержденное участие в нем приходилось только на один день из тринадцати дней командировки.

Письмо ОО "єЗАКОН"

В отчете музея за май авторы обращения не нашли информации о привлеченной помощи или инвестициях. Стоимость поездки они оценили в 106 072 гривны и утверждают, что ее оплатили за счет музея.

В справке музей сообщает, что единственная полностью профинансированная им командировка директора в Лондон в 2023 году была связана с получением отличия Museums + Heritage Awards. Из предоставленных материалов не вполне ясно, как эта запись соотносится с поездкой 3-15 мая, о которой говорится в обращении.

Итак, остается вопрос: что Савчук делал в Великобритании оставшиеся двенадцать дней и какие результаты должна была принести эта часть командировки?

Еще одна длительная поездка – в Италию и Польшу с 31 октября по 14 ноября 2023 года. Ее официальной целью были встречи по сотрудничеству в сохранении и реставрации украинского культурного наследия.

По документам, полученным авторами обращения, приглашение от Итальянского института ядерной физики было адресовано лично Савчуку. Также среди предоставленных материалов не было соглашения о сотрудничестве между учреждениями. В отчете за ноябрь авторы обращения не обнаружили конкретных результатов поездки.

Письмо ОО "єЗАКОН"

Личное приглашение директора – привычная практика для международных контактов, а отдельное соглашение перед каждой командировкой закон не требует. Но что же удалось сделать за эти две недели? С кем встречался директор, о чем договорились стороны и переросли ли эти контакты в конкретные проекты музея? В доступных документах подробного ответа нет.

Не меньше вопросов у активистов вызывает поездка в Португалию с 29 апреля по 6 мая 2024 года. Савчук находился в Портимане восемь дней. Официальной целью было участие в конференции European Museum of the Year Award 2024, обмен опытом и налаживание сотрудничества с культурными институтами Португалии.

По программе конференции, которую проанализировали авторы обращения, выступление директора было запланировано на 3 мая с 14:20 до 15:20. Он должен принять участие в панельной дискуссии вместе с представителями других музеев. В отчете музея за май авторы обращения не нашли конкретных результатов поездки или информации о договоренностях с португальскими учреждениями.

Письмо ОО "єЗАКОН"

Конечно, конференция могла быть не единственной целью поездки – могли проходить и дополнительные встречи. Но какие именно? Почему для участия в часовой панельной дискуссии понадобилось восемь дней? В документах, имеющихся в распоряжении редакции, о других мероприятиях или встречах речь не идет. Так что продолжительность поездки остается непонятной.

Лекция в США и личный гонорар в 1000 долларов

Отдельный вопрос касается поездки Савчука в США, Норвегию и Нидерланды со 2 по 16 марта 2026 года. Официальной целью командировки была лекция для преподавателей и студентов Университета Майами в городе Оксфорд, штат Огайо.

Приглашение было адресовано Савчуку лично, а университет предложил ему гонорар в размере 1000 долларов. Музей подтверждает, что директор получил эту сумму за публичную лекцию "Музей войны во время войны".

В справке, предоставленной РБК-Украина, музей также сообщил, что в течение 2022-2026 годов гонорары за публичную деятельность получили 11 сотрудников на общую сумму более 6,2 тысяч долларов. Савчук получил одну такую выплату – 1000 долларов. По общей сумме гонораров, он занимает третье место среди работников учреждения.

Однако в ОО отмечают, что в отчете о командировках от 23 марта 2026 года Савчук отметил лекцию как выступление от имени музея, но не упомянул о полученном вознаграждении. Так и возник вопрос: он выступал как руководитель государственного учреждения или как частный лектор?

Письмо ОО "єЗАКОН"

"Если лекция была частью служебной задачи, почему гонорар получил лично директор, а не музей? Если же это была его частная преподавательская деятельность, почему поездку оформили как служебную командировку?" – задаются вопросом общественные активисты.

Важно, что гонорар за лекцию и расходы на поездку – разные вещи. Музей не сообщает, что полностью финансировал эту командировку. Однако способ оформления личного вознаграждения имеет значение: от него зависит, возникают ли вопросы о конфликте интересов и декларировании дохода.

Работник музея не вернулся из командировки в Швецию

Отдельная история – командировка в Швецию в январе 2024 года. Тогда четырех работников музея направили в Стокгольм для организации и монтажа выставки "Перекресток: Швеция - Украина (1000 лет)" в Музее шведской армии.

Среди них был Андрей Артеменко – заведующий отделом информационных технологий. В музее объясняют, что его участие требовалось для работы над технологической и мультимедийной составляющей выставки.

Приглашение Национальных музеев военной истории Швеции от 29 декабря 2023 года, на которое ссылаются авторы обращения, касалось четырех работников, которые должны обеспечить транспортировку музейных артефактов из Киева в Стокгольм. Отсюда и вопрос: почему к сопровождению экспонатов привлекли именно IT-специалиста и как оформляли его выезд?

Письмо ОО "єЗАКОН"

В ответ на запрос музей подтвердил: после завершения командировки 22 января 2024 Артеменко в Украину не вернулся. Учреждение также сообщило, что проинформировало об этом Министерство культуры.

Проводили ли в музее внутреннюю проверку? Выясняли, почему работник не вернулся и какие документы были основанием для его выезда? В справке музей сообщает о невозвращении работника и информировании министерства, но не описывает дальнейших действий.

Ответ Музея войны

Что говорит закон: может ли директор столько времени быть за границей

Само по себе пребывание за границей в течение нескольких сотен дней не является нарушением. Как объясняет юрист компании "Приходько и партнеры" Анна Салиенко, закон не устанавливает общий годовой лимит на количество дней, которые директор государственного музея может провести в командировках.

Ограничение в 60 дней касается одной поездки. Еще один лимит – 60 дней в году – действует для государственных служащих. Но директор государственного учреждения в эту категорию не входит.

В то же время это не означает, что продолжительность командировок вообще не имеет значения. Постановление Кабмина №710 требует экономно использовать государственные средства, уменьшать количество командированных работников и время их пребывания за границей. Постановление №698 рекомендует минимизировать заграничные поездки руководителей бюджетных учреждений и следить за их результатами.

Обязательно ли иметь приглашение от учреждения

Личное приглашение директора может служить основанием для служебной командировки. Закон не требует, чтобы между музеем и принимающей стороной обязательно был подписан меморандум или договор. Главное, чтобы организация работала в соответствующей сфере, а сама поездка касалась деятельности музея.

Но если директора приглашают как частное лицо – например, прочесть лекцию за гонорар или выступить в качестве независимого эксперта – это уже не служебная задача музея. По мнению Салиенко, такую поездку некорректно оформлять как командировку.

Кто должен согласовывать поездки директора

Приказ о собственной командировке директор подписывает сам. Но это не значит, что он всегда может самостоятельно решать вопросы выезда за границу. По общему правилу постановления №710, такие поездки работников государственных учреждений согласовывают с органом, в сфере управления которого находится учреждение. Для государственного музея - это Министерство культуры.

Однако есть исключения, и они зависят от того, кто оплачивает поездку. Одобрение не требуется, если его полностью финансирует принимающая сторона, или денежные средства поступают из грантов, международной технической помощи или благотворительных взносов. Для национальных учреждений культуры есть еще одно исключение: согласование не нужно, если командировку оплачивают из специального фонда или собственных доходов и она связана с международным культурным сотрудничеством.

Поэтому, чтобы оценить, должен ли директор согласовывать конкретную поездку с министерством, сначала нужно выяснить источник ее финансирования.

Что с личными гонорарами

Общего запрета на получение гонораров директором государственного музея нет. Проблема возникает тогда, когда получает деньги лично за работу, которую выполняет как руководитель учреждения и за которую уже получает зарплату. В таком случае могут возникнуть вопросы конфликта интересов и соблюдения ограничений на получение подарков.

Юрист называет два варианта оформления таких выплат. Если лекция является частью работы музея, гонорар может быть перечислен учреждению по договору. Если это действительно частная лекция или творческая работа, директор может получить оплату как физическое лицо, но выполнять ее должен вне служебного времени.

В последнем случае иностранный доход следует задекларировать, уплатить с него налоги и указать в ежегодной декларации НАПК.

Этот вопрос касается и поездки Савчука в США, за которую он получил 1000 долларов. Если лекция являлась частью служебной задачи, возникает вопрос, почему деньги получил лично директор, а не музей. Если это была частная работа – почему ее оформили как служебную командировку?

Какие могут быть последствия нарушений

Если проверка или следствие подтвердят нарушения при организации или оплате командировок, ответственность может быть разной – от выговора до увольнения или уголовного производства.

По трудовому законодательству работнику могут объявить выговор или уволить его. Для руководителя государственного учреждения есть отдельное основание для увольнения – одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ). Также контракт с директором могут расторгнуть по основаниям, предусмотренным самим контрактом (п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗоТ).

Если из-за действий должностного лица государство получило материальный ущерб, его могут взыскать с виновного лица по ст. 130 КЗоТ. Например, если выяснится, что средства учреждения оплатили поездку, которая на самом деле не имела служебной цели.

За экономным использованием государственных средств, в том числе командировочных расходов, следит Госаудитслужба. Она может проверить, насколько обоснованными были расходы и являются ли подтверждающие их документы.

Есть и административная ответственность. Она предусмотрена, в частности, за бюджетные платежи без подтверждающих документов или нецелевое использование средств (ст. 164-12 КУоАП). Если речь идет о личном гонораре, могут проверять, не было ли конфликта интересов (ст. 172-7 КУоАП), нарушения ограничений в отношении подарков (ст. 172-5 КУоАП) или требований финансового контроля, в частности декларирования доходов (ст. 172-6 КУоАП).

В случае более серьезных нарушений возможна уголовная ответственность. К примеру, статья 191 УК Украины касается присвоения или растраты имущества путем злоупотребления служебным положением. В контексте командировок речь идет, в частности, о ситуации, когда частную поездку оплачивают как служебную средствами учреждения. В зависимости от обстоятельств могут также применяться статьи о нецелевом использовании бюджетных средств в крупных размерах (ст. 210), злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364), служебный подлог документов (ст. 366), служебную халатность (ст. 367) и получение неправомерной выгоды8.

В этом деле ОО "єЗАКОН" сообщила, что обратилась к правоохранителям. По информации организации, Нацполиция расследует возможное присвоение или растрату имущества по ч. 4 ст. 191 УК Украины (на момент публикации материала редакция не получила от Нацполиции подтверждение этой информации – Ред.). Речь идет о досудебном расследовании, а не о установленной вине директора.

Письмо ОО "єЗАКОН"

Отдельно активисты поднимают вопрос о возможной незаконной переправке работника через границу в рамках командировки в Швецию. Если следствие установит, что поездку Артеменко организовали для незаконного выезда, а Савчук сознательно помогал ему в этом, действия директора могут проверять наличие признаков преступления по ст. 332 УК Украины.

Для такой квалификации следствие должно установить умышленное участие руководителя в организации незаконной переправки работника через границу.

По возвращении из командировки работник должен подтвердить расходы на билеты, счета за проживание и другие документы. Единую обязательную форму отчета о результатах поездки закон не устанавливает. В то же время, правительство рекомендует подавать письменный отчет с выводами и подтверждениями фактических расходов. Среди результатов могут быть договоренности, совместные выставки, переданные экспонаты или привлеченное финансирование.

Следовательно, закон не ограничивает общее количество дней, которые директор музея может провести за границей. Но каждая поездка должна быть связана с работой учреждения, оформлена и обоснована. Указанные требования определяют общие правила для руководителей государственных учреждений, тогда как правовую оценку конкретным поездкам Савчука могут дать только проверяющие органы или суд.

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Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне играет немаловажную роль в сохранении памяти и адвокации Украины в мире во время полномасштабной войны. Его международная работа имеет конкретные результаты – выставки на четырех континентах, партнерство, лекции и представление украинской истории за границей.

В то же время данные по отдельным командировкам оставляют вопросы об их длительности, программе и результатах. Почему некоторые поездки длились значительно дольше основных мероприятий? Какие встречи проходили в другие дни и о чем удалось договориться? Как оформили личный гонорар за лекцию в США? Что сделал музей после того, как работник не вернулся из командировки, кроме информирования профильного министерства?

В комментарии РБК-Украина директор музея Юрий Савчук называет внимание к своим поездкам заказной кампанией против него.

Однако поднятые вопросы касаются не только лично директора, но и доверия к важному государственному институту и принципам управления: как руководство планирует командировку, отчитывается о них и объясняет использование государственных средств.

Прозрачность служебных командировок – вопрос о подотчетности всех государственных учреждений. Их руководители должны объяснять целесообразность зарубежных поездок, их продолжительность, финансирование и результаты. Только общих отчетов о международной деятельности недостаточно – общество имеет право знать, как используются государственные средства.