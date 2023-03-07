Почти 10 месяцев боролась за жизнь. Умерла спикер ГСЧС, раненная после обстрела Днепра

Сегодня, 7 марта стало известно о смерти спикера ГСЧС в Днепропетровской области Евгении Дудки. Она получила тяжелые ранения во время обстрела аэродрома Днепра в апреле прошлого года и все это время боролась за жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

"Сегодня, несмотря на тяжелую борьбу, ушла из жизни спикер Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 10 апреля 2022 года вместе с коллегами Евгения попала под обстрел на месте ликвидации последствий вражеского удара.

"Ее ранение было самым тяжелым. До сих пор она боролась за жизнь", - добавляют в ГСЧС.

Как сообщалось, 10 апреля 2022 года российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В Звонецком попали в инфраструктурный объект, а в Днепре атаковали аэропорт.

В частности, в тот день в результате повторного обстрела российскими войсками аэродрома в Днепре ранения получили 6 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они устраняли последствия первого удара.