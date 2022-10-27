Мастерский гол Месси признан голом недели в Лиге чемпионов: видео
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси красивым забитым мячом в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 завершил длительную атаку команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Звездный аргентинец оформил дубль в поединке против "Маккаби" из Хайфы. Парижане разбили аутсайдера группы (7:2) и гарантировали себе выход в плей-офф.
Гол недели в Кубке чемпионов Месси оформил в первом тайме. 7-кратный обладатель "Золотого мяча" получил передачу от Мбаппе и из пределов штрафной "шведой" отправил мяч в дальний угол.
Гол аргентинца опередил другие зрелищные мячи 5-го тура группового этапа. В частности, гол "Айнтрахту" в исполнении Маттео Гендузи с лета, техничный выстрел Кая Хаверца в ворота "Зальцбурга" и эффектное замыкание Рафы Силвы пятой против "Ювентуса".
Накануне мюнхенская "Бавария" разгромом отправила "Барселону" в Лигу Европы. Голами в составе "ротен" отличились Мане, Чупо-Мотинг и Павар. Из "группы смерти" в плей-офф пробились "Бавария" и миланский "Интер".
Leo Messi wins Goal of the Week #UCLGOTW @Heineken pic.twitter.com/HLLkhsaI5W— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2022
К слову, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и сохранил шансы на место в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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