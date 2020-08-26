Майора, який наїхав на курсанток, взяли під варту

Шевченківський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід затриманому майору медслужби Володимиру Холодному, який здійснив наїзд на курсанток військової медичної академії. Офіцер перебуватиме під вартою до 23 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляє "5 канал", суддя задовольнила клопотання прокурора про тримання Холодного під вартою до 23 жовтня.

Нагадаємо, аварія сталася на території військової частини на вулиці Зоологічній, три дівчини отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували.

Відомо, що Холодний перебував за кермом автомобіля Toyota Prius, який в'їхав у дівчат.

За словами матері одної з потерпілих дівчат, чоловік їздив по території частини, і ледве не наїхав на дівчат ще до інциденту. Під час затримання Холодний, в крові якого виявили 2,9 проміле алкоголю, що майже у 1,5 рази перевищує норму, нібито намагався чинити опір.

Двом постраждалим курсанткам ампутували по нозі, ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.