Имущество пополам? Делится ли во время развода квартира, купленная до брака

Когда имущество признают общей собственностью супругов

По общим правилам имущество, которое было приобретено мужем или женой до брака, является их личной частной собственностью. Также личной частной собственностью одного из супругов является квартира, которая была получена в подарок, даже если пара находится в браке, объясняет Юрий Костынюк.

Но существуют случаи, когда имущество может быть признано общей совместной собственностью супругов.

"Например, если супруги проживали в фактических брачных отношениях без регистрации брака, то по иску одного из них суд может признать факт проживания одной семьей. И, соответственно, признать приобретенное имущество общей совместной собственностью", - говорит адвокат.

Он добавляет, что такая ситуация распространяется только на случаи, когда один из супругов получил имущество именно по договору купли-продажи. А в случае получения квартиры в дар в фактических брачных отношениях она как и в браке, считается частной собственностью лица.

"Также может быть ситуация, когда при заключении договора дарения получили при этом средства, то есть на самом деле имели в виду договор купли-продажи. В указанных случаях соответствующие отношения могут быть оценены судом, исходя не из оформленных документов, а из фактических намерений сторон и фактических обстоятельств дела", - отмечает специалист.

Главное о разделе имущества при разводе

В Украине раздел имущества супругов регулируется нормами Семейного кодекса. Все имущество, нажитое во время брака (независимо от того, на кого оно официально зарегистрировано), по умолчанию считается общей совместной собственностью и подлежит разделу поровну - по 50% каждому из супругов.

К общему имуществу не относятся вещи, приобретенные до брака, полученные по наследству или в подарок, а также личные вещи индивидуального пользования. Например, одежда или украшения. Супруги могут договориться о разделе имущества самостоятельно или обратиться в суд. Кроме того, брачный договор может предусматривать другой порядок распределения активов.