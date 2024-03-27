Площадка для атак. Как РФ использует аэродромы для войны и может ли по ним бить Украина

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Фото: карта аэродромов, которые использует Россия в войне против Украины (инфографика РБК-Украина)

Аэродромы на материковой части Украины

Россияне активно используют аэродромы на оккупированной материковой части, причем не всегда размещая на них авиацию. Например, в декабре 2022 года Силы обороны ударили по полевому аэродрому в районе Каховки Херсонской области. Тогда погибли и были ранены до 200 оккупантов, уничтожено до 20 единиц вражеской техники.

В ноябре того же года в ходе операции по освобождению правобережной Херсонской области ВСУ били по аэродрому в Чаплинке. После чего оккупанты в срочном порядке передислоцировали авиацию. Как объяснял тогдашний спикер Воздушных сил Юрий Игнат, аэродром использовался для поддержки наземных сил вертолетами Ка-52 и штурмовиками Су-25. Чаплинка оказалась под огневым контролем украинской артиллерии, поэтому базу перевели поглубже в тыл. Частично в поселок Стрелковое на Арабатской стрелке и в Бердянск (Запорожская область).

Аэродром в Мелитополе россияне используют для размещения вертолетов, другой техники, складов с боеприпасами и личного состава. Именно поэтому время от времени оттуда поступают новости о "бавовне", говорил прошлой осенью мэр Иван Федоров. Мелитополь находится на расстоянии около 70 км от линии фронта, поэтому, предположительно, аэродром атакуют в том числе с помощью систем HIMARS.

Аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске находятся приблизительно в 90 км от фронта. В ночь на 17 октября 2023 года украинские силы впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS в рамках операции DRAGONFLY. По данным OSINT-расследователей, удары уничтожили или повредили более 20 вертолетов. Периодически о взрывах в районе летного поля сообщают сами жители Бердянска.

Фото: последствии атаки ATACMS на аэродром возле Луганска ("Схемы"/Planet Labs)

"Наносить удары по аэродромам нужно, там базируется тактическая авиация, вертолеты ударные и транспортные и так далее. Россияне в свое время настолько обнаглели, что использовали авиацию на оккупированных территориях недалеко от линии боестолкновения. Все помнят успешный удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске, тогда за раз уничтожили большое количество вертолетов. И это важно, потому что вертолеты являются одним из наступательных элементов российских оккупантов", - рассказал РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Кроме всего прочего, на аэродромах находятся командные пункты и пункты управления.

"Важно их поражать, потому что это подрывает общую систему управления. Также там размещают склады с боеприпасами и ГСМ. Поэтому комплексное их уничтожение, безусловно, - дело обязательное", - подчеркнул эксперт.

Аэродромы в оккупированном Крыму

С аэродромами на полуострове работает та же система, что касается складов, узлов связи и пунктов управления, объясняет Коваленко. С тем отличием, что в Крыму размещаются не только ударные вертолеты типа Ка-52 и Ми-28, а преимущественно тактические боевые самолеты МиГ-31, МиГ-29, Су-27, Су-30, разных модификаций и так далее.

Для авиации оккупанты используют по меньшей мере пять крымских аэродромов, говорили раньше в Воздушных силах. Это позволяет им контролировать небо над украинской акваторией Черного и Азовского морей, над прибрежными районами, а также атаковать южные регионы Украины. Для этого, например, истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25 запускают широкий арсенал бомб и ракет. С появлением планирующих авиабомб удары наносятся с расстояния 50-70 км, не заходя в зону украинской действия ПВО.

Один из ключевых аэродромов находится вблизи города Саки. Он и до полномасштабного вторжения был готов к немедленным боевым действиям. До оккупации здесь была база ВМС Украины, сейчас на нем базируется российский 43-й истребительный полк, в составе которого Су-30СМ, Су-33 и Су-24М.

В сентябре украинские силы массированно атаковали его беспилотниками и ракетами "Нептун". На тот момент в Саках находились не менее 12 боевых самолетов, ЗРК "Панцирь" и база подготовки операторов дронов Mojaher. В январе 2024 года Главное управление разведки провело совместную операцию с Воздушными силами, ударив по позициям РЛС (радиолокационной станции). Также сообщалось об уничтожении пункта управления.

Фото: последствия удара по аэродрому "Саки" (Planet Labs)

Второй крупный аэродром - "Бельбек" - к северу от Севастополя. На нем базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. Сообщалось, что после реконструкции в 2020 году он якобы может принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, вооруженные ракетами с дальностью свыше 5 000 км.

За время полномасштабной войны Украина как минимум трижды атаковала "Бельбек". Крайний удар произошел 31 января с применением авиационных ракет типа Storm Shadow/SCALP. В результате были повреждены три самолета, сообщалось о попадании в РЛС и пункт связи.

Важным логистическим хабом стал аэродром Джанкоя. Через него проходит снабжение оккупантов в Херсонской и Запорожской областях. Его взлетная полоса позволяет принимать тяжелые транспортные самолеты. Кроме того, там базируются ударные вертолеты. Взрывы в районе Джанкоя гремят периодически.

Аэродром "Гвардейское" - это авиабаза к северу от Симферополя, с которой взлетает боевая авиация. На ней дислоцируются две эскадрильи из 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и 12 штурмовиков Су-25СМ в каждой. В начале марта, по данным российских СМИ, две неустановленные ракеты разбили рулежную дорожку на аэродроме, сообщалось о раненых. Всего в Крыму насчитывается 15 аэродромов, но большая часть из них не используется под авиацию.

Чем меньше после таких ударов у россиян остается самолетов, тем лучше для Украины. Но пока эти атаки имеют цель снизить общую боеспособность оккупантов и подорвать их возможности по обеспечению группировок на юге. О серьезной подготовке к деоккупации Крыма, к сожалению, речи не идет, отмечает Коваленко.

"Хотя каждый из этих ударов - это как кирпичик в будущий мостик по освобождению полуострова. Говорить об этом пока рано, это будет не скоро. Но мы к этому идем", - добавил он.

Аэродромы на территории Беларуси

Для ударов по Украине российская армия в 2022 году задействовала почти все белорусские аэродромы. Авиация на них перебрасывалась еще до вторжения в рамках "учений". Боевые вертолеты и самолеты базировались в том числе на аэродромах в Лиде, Барановичах, "Лунинец", Дубровица и "Зябровка".

"Зябровка" стала опорной базой из-за удобного расположения. Она находится недалеко от Гомеля, от нее до границы с Украиной всего 22 км, до Чернигова - 90 км. В августе 2022-го там прогремели взрывы. Как писал мониторинговый проект "Белорусский гаюн", туда как раз подвезли партию ракет С-300/400. Но по данным белорусского минобороны, взорвалась "одна из единиц техники во время контрольного пробега". Украина это никак не комментировала.

Россияне перестали использовать белорусские аэродромы после атаки на "Мачулищи". В результате диверсии в феврале 2023 года был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По нему отработали два дрона, ответственность взяла Ассоциация сил безопасности Беларуси (BYPOL), в которую входят белорусские военные, несогласные с Лукашенко. На днях глава СБУ Василий Малюк заявил об участии украинской спецслужбы. По его словам, атака в Мачулищах вывела из строя радиолокационную систему А-50.

"Хирургически сработали по антенне. Оперативный состав службы на своем сленге ее "сковородкой" называл", - отметил он.

Осенью прошлого года сообщалось, что Российская Федерация вывела почти все свои самолеты с белорусских аэродромов. Хотя совсем исключать их возвращение не стоит, считает Александр Коваленко.

"Все зависит от ситуации, от того, какие цели поставят оккупанты и их командование. Если будет боевая задач оказывать влияние на север Украины с использованием тактической авиации, они могут попытаться это сделать (вернуться на аэродромы Беларуси, - ред.). Но угрозой для них теперь являются не только дроны. Север Украины, Киев и Киевская область защищены одной из лучших многоэшелонированных систем ПВО, в состав которой входят Patriot и SAMP-T. А их можно отнести к зенитно-ракетным комплексам "длинной руки". Поэтому если будет нужно, до их авиации можно будет дотянуться даже в воздушном пространстве Беларуси", - отметил эксперт.

Аэродромы на территории России

Украина наносит удары по аэродромам в России с первых дней полномасштабной войны. Уже 25 февраля 2022-го была атакована база в Миллерово Ростовской области ракетой "Точка-У". В то время на нем базировались Су-30СМ, Су-25 и вертолеты, сообщалось об уничтожении двух самолетов. В ноябре того же года два беспилотника снова ударили по аэродрому.

В марте 2022-го на аэродроме в Таганроге (Ростовская область) взрывом повредило транспортный Ил-76. Характер взрыва напоминал ракетный удар. Летом 2023 года на нем были замечены стоявший на ремонте А-50 и ракетоносцы Ту-95, и в ходе одной из атак еще на подлете была сбита ракета. А 9 марта 2024 года, как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, беспилотники все-таки достали этот А-50.

В октябре 2022-го взорвались два ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" на базе "Веретье" в Псковской области в 600 км от границы с Украиной. Как уточнили в украинской разведке, также был уничтожен вертолет Ми-28Н. Все они были заминированы. По данным "Радио Свобода", работали диверсанты, а многие эксперты назвали инцидент одной из лучших на тот момент диверсий ГУР.

А 5 декабря 2022 года прогремели взрывы на двух тыловых аэродромах - "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" под Рязанью. На "Энгельсе" были повреждены два стратегических Ту-95, которые использовались для запуска дальнобойных ракет по Украине, а в "Дягилево" - бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик. В последствии украинская разведка заявила об ударе модифицированными советскими БПЛА Ту-141 "Стриж". Оба аэродрома находятся в сотнях километров от границы с Украиной.

Фото: последствия удара по аэродрому "Энгельс", декабрь 2022 года (Maxar)

Спустя несколько недель беспилотники снова атаковали "Энгельс", а крайний удар произошел 20 марта 2024 года. Сообщалось о не менее двух поврежденных бортах. Представитель ГУР Андрей Юсов не стал комментировать, кто причастен к операции, но добавил, что результаты уточняются.

"В определенной степени для Путина - это стратегический объект, поэтому передислокация (самолетов, - ред.) оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это значит, что и дальше инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", - добавил он.

В мае 2023-го беспилотники атаковали аэродром "Сеща" в Брянской области. В результате был поврежден транспортный Ан-124 "Руслан". Известно, что отсюда оккупанты запускали "шахеды", а также бомбардировщики Су-34, которые в том числе бомбили Чернигов.

Для запуска "шахедов" используется и аэродром в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). В июле 2023 года вблизи авиабазы прогремели взрывы и образовалось воронка. Сообщалось, что ракета пыталась атаковать склад ГСМ. До этого были сообщения об ударе неизвестного беспилотника по аэродрому в Ейске.

В августе беспилотники ударили по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области в 800 км от границы с Украиной. По данным разведки, были уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М, еще два самолета получили повреждения. После той атаки россияне передислоцировали авиацию на аэродром "Оленья" (Мурманская область).

Август прошлого года выдался богатым на "бавовну" в тыловых аэродромах. В частности, дроны вывели из строя бомбардировщик на "Шайковке" (Калужская область). Как говорил Юсов, их запускали с центральной части России люди, которые работали в координации с ГУР. На "Шайковке" дислоцируется дальняя авиация Ту-22М3.

Спустя несколько дней украинская контрразведка дронами-камикадзе атаковала аэродром в Курске, на котором размещаются самолеты и средства ПВО. Беспилотники отработали по четырем Су-30 и одному МиГ-29, а также по С-300 и двум ЗРК "Панцирь". Затем был удар по аэродрому в Брянской области, но без подтвержденных повреждений. А в ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэродром "Кресты" под Псковом.

"Были поражены вражеские объекты. Были взрывы, в результате которых уничтожено четыре Ил-76 и еще несколько - повреждено", - говорил Юсов.

Фото: последствия атаки на аэродром "Кресты" возле Пскова ("Схемы"/Planet Labs)

В декабре прошла совместная операция Службы безопасности Украины и Вооруженных сил, которые ударили по аэродрому "Морозовск" (Рязанская область). Как сообщили источники РБК-Украина, на момент удара там находились до 20 самолетов Су-34, три радиолокационные станции и другая техника. Повреждения получил минимум один борт.

Как минимум дважды был атакован аэродром "Балтимор" возле Воронежа. Это база для Су-34, которые россияне активно использует на фронте. Крайний удар состоялся 6 марта, без подтвержденных последствий. В целом же весна 2024 года стала знаковой больше в плане ударов по объектам нефтепереработки, и атаки на аэродромы происходят реже, чем хотелось бы.

"Россияне пытаются повышать безопасность своих аэродромов, нужно это признать. И чтобы в дальнейшем удары были эффективными, необходимо пересмотреть их концепцию или менять характеристики средств поражения. По-моему, сейчас мы находимся именно на этом этапе. Должна пройти некоторая модернизация средств поражения. Ждем этого момента, и мы еще увидим, как будут гореть Ту-22М3 и Ту-95МС. Уверен, это произойдет", - отметил Коваленко в беседе с РБК-Украина.

Часто на слуху российские аэродромы, до которых пока не удавалось достать. Например, "Оленья" в Мурманской области в 1700 км от границы, с которого взлетают бомбардировщики Ту-95 и могут атаковать всю Украину. Или аэродром "Моздок" в Северной Осетии в 750 км от границы. Оттуда помимо Ту-95 взлетают стратегические самолеты Ту-22М3 с ракетами Х-22, а еще там дислоцируются МиГ-31К - носители аэробаллистических "Кинжалов". Такие же МиГи взлетают с "Саваслейки" в Нижегородской области в 800 км от Украины.

"Пока у нас нет возможности влиять на эти аэродромы. С другой стороны, мы не знаем, что готовят Силы обороны, какие проекты есть у нашего военно-промышленного комплекса. В конце концов необязательно наносить огневое поражение с территории Украины. По врагу можно работать и с его территории", - добавил эксперт.