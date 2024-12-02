Майдан по-тбилиcски. Перерастут ли грузинские протесты в революцию

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В Грузии который день продолжаются протесты против сворачивания проевропейского курса, который реализует правящая в стране пророссийская партия "Грузинская мечта". Причины протестов многоплановые – недовольство действиями правительства, ограничение политических свобод, подавление независимой журналистики, распространение пророссийского влияния на страну.

Ситуация резко обострилась после парламентских выборов 26 октября, когда "Грузинская мечта" попыталась получить конституционное большинство. Благодаря мобилизации проевропейских избирателей этого сделать не удалось, однако партия получила обычное большинство из 54% голосов. Оппозиционные силы заявили о фальсификации, начались акции протеста, которые, впрочем, не привели ни к каким результатам.

Ситуация снова резко обострилась после того, как власти на волне победных выборов объявили о приостановлении европейской интеграции. 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года.

Ситуация на улицах

"Это противостояние грузинского народа, его практически абсолютного большинства против российских властей. Я не говорю даже уже "пророссийских властей", потому что то, что делает грузинское правительство – это однозначный заказ Кремля. Поэтому в принципе это борьба грузинского народа за независимость", – сказал РБК-Украина командир "Грузинского легиона", воюющий в составе ВСУ, Мамука Мамулашвили.

Уровень напряжения как со стороны протестующих, так и со стороны властей зашкаливает. Несмотря на холодную погоду, полиция использует водометы. 2 декабря МВД Грузии сообщило о 224 демонстрантах, задержанных за административные правонарушения, еще троих – по уголовным делам. Также медицинская помощь понадобилась более сотни полицейских. Однако изо дня в день – или, скорее, ночь за ночью, – противостояние становится еще более жестким.

"Волна протеста еще больше набирает силу. Я был на всех трех митингах и могу сказать, что динамика роста очевидна. Позавчера было примерно 50 тысяч человек. Вчера на площади Руставели было примерно 100 тысяч человек", – сказал Youtube-каналу РБК-Украина эксперт центра внешнеполитических исследований "OPAD" из Грузии Вахтанг Маисая.

Также увеличилось количество локаций, на которых проходит протест. 1 декабря митинги проходили в четырех точках Тбилиси.

Протест в Тбилиси (фото: Getty Images)

Маисая сравнивает грузинских силовиков с тонтон-макутами (военизированная опора диктатора Дювалье на Гаити в 50-60-х годах). По его словам, грузинских силовиков уже можно приравнять к наемникам, поскольку они действуют вне конституции, а их методы взяты у российских ОМОНа и Росгвардии.

В то же время, протестующим за несколько дней так и не удалось "закрепиться на земле", создав аналог Майдана, как это было в Украине во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. В ночь на 2 декабря грузинская полиция и спецназовцы в очередной раз зачистили проспект Руставели, который является центральным в Тбилиси. Впрочем, по оценкам Мамулашвили, "палаточный городок там ничего не дает", поскольку правительство сейчас сопротивляется народу, а не народ правительству.

"Установление палаток это не что-то, что дает основание думать, будут ли протесты продолжаться или нет. Они будут продолжаться в любом случае, пока грузинский народ не достигнет легитимной цели: сделать повторные выборы и чтобы у них не воровали голоса", – подчеркнул Мамулашвили.

Внешние факторы – США, ЕС и Россия

Еще один фактор, который может повлиять на ситуацию в Грузии – внешний. Реакция западных стран пока сдержана. США обьявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией, сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х поддержала грузинский народ и его выбор европейского будущего. Также она сообщила, что у силовых разгонов митингующих будут "прямые последствия".

Речь может идти о введении санкций против членов "Грузинской мечты", отдающих приказы о подавлении протестов, отмечает Politico. Решение может быть принято 16 декабря на очередной встрече министров иностранных дел ЕС. Однако другой собеседник издания отметил, что санкции могут быть наложены в любой момент.

ЕС имеет в своем распоряжении и более серьезные рычаги влияния. Еще в сентябре ряд европейских медиа писали, что ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией.

Протестующие в ожидании столкновения с полицией (фото: Getty Images)

В то же время власти Грузии могут рассчитывать на поддержку России. "Грузинскую мечту" давно обвиняют в связях с Кремлем. Тем более, лидер партии Бидзина Иванишвили имеет давние бизнес-интересы в РФ. 2 декабря спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что события в Грузии напоминают то, что "произошло на Майдане Незалежности в Киеве в 2013 году".

"Кремль на этот раз подготовился и уже ведет внутри Грузии не только гибридную войну в информационно-психологическом аспекте, но и когнитивную войну. Сейчас уже вылезают из своих нор пророссийские пропагандисты", – сказал Маисая.

По его мнению, у России есть несколько сценариев по отношению к Грузии, в зависимости от того удержится ли "Грузинская мечта" у власти. А если в Грузии все-таки произойдет революция, эксперт не исключил, что Россия расширит зону оккупации, попытавшись захватить не только Северную Осетию и Абхазию, но и другие регионы Грузии.

Есть ли у протеста лидеры

У протеста есть легитимный лидер – действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако Грузия является парламентской республикой, президент имеет не так уж много полномочий. Одно из главных преимуществ Зурабишвили в том, что она может представлять протестующих в коммуникации с иностранными лидерами. Однако к президентке есть и претензии.

"Это фигура, которая в течение 12 лет представляла то правительство, которое мы имеем сегодня. Я ее не считаю легитимной, даже ее участие в такого рода событиях. Потому что когда в Грузии тысячами политические заключенные, она не помиловала практически никого из них. Она имеет легитимность и много способов это сделать, но пока не сделала. По моему мнению, ее роль ограничивается управляемой оппозицией для правительства Грузии", – отметил Мамулашвили.

Что касается других лидеров протеста, то это коалиция оппозиционных сил, которые шли на парламентские выборы, однако об определяющей роли политических лидеров говорить не приходится.

"Она (оппозиция, - ред) очень слаба, она не консолидирована, она не действует вместе и это больше народный протест, чем начатый политический протест для Грузии", - сказал Мамулашвили.

В свою очередь Маисая в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина отмечает, что политическим лидерам оппозиции противостоит мощный противник.

"Лидеры создали единый центр сопротивления под эгидой легитимного президента Саломе Зарубишвили, но должен сказать, что силы оппозиции несравнимы. Они борются не с "Грузинской мечтой" как филиалом "Единой России" (правящая партия в РФ – ред.), а с очень хорошо подготовленными кремлевскими стратегами", – подчеркнул Маисая.

Обстоятельств, играющих на руку обеим сторонам противостояния, достаточно. Но так же есть и все еще не проявившиеся факторы. Один из главных – внешняя поддержка, которая с одной стороны может придать сил протестующим, с другой – надломить волю тех, кто защищает "Грузинскую мечту".