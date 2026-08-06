Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear

Главное: Производители бронезащиты движутся в сторону одного решения – экзоскелетов. Украинские военные также в будущем будут иметь такие отечественные решения.

Украинские военные также в будущем будут иметь такие отечественные решения. Rarog создала самый легкий бронежилет в Украине. Он разработан для использования на второй и третьей линии.

Он разработан для использования на второй и третьей линии. В Украине нет компаний, которые производят арамид или высокомолекулярный полиэтилен. Этот материал везут из США, Европы, Китая и Израиля.

– Как меняются бронежилеты за последние годы?

– Бронежилеты мы начали делать, начиная с 2014 года, и затем компания существенно трансформировалась уже после начала полномасштабного вторжения. В 2014 году обобщенное понятие бронежилета среди военнослужащих отсутствовало.

Люди называли бронежилетом и плитоноску, и такие вещи, которые были, в принципе, не присущи самому бронежилету. А модульный бронежилет родился в таком виде, как мы его понимаем, уже после 2022 года.

Конечно, война внесла свои коррективы. Если говорить о продуктах нашей компании, то они рождаются больше из запроса и опыта, который мы получаем в зоне боевых действий.

То есть, мы общаемся с военными и создаем продукты под их запросы. Если мы видим, что на передовой есть огромное количество поражающих осколков, то мы создаем защиту, которая защищает от этих осколков.

Раньше чаще использовали плитоноски, где было важно иметь плиту 6-го класса защиты, потому что чаще происходили штурмы посадок, да и вообще военные чаще вступали в стрелковый бой. Сейчас же эти плиты уже не столь актуальны.

Нынче большинство штурмов происходит именно с ударными дронами, которые угрожают военным как раз осколками.

Сегодня также есть потребность в разгрузке, потому что ты надеваешь на себя большую массу, больше баллистической защиты. Во всем мире производители бронезащиты и военные движутся в сторону одного решения – экзоскелетов, которые позволят эту массу носить, не теряя мобильность и как минимум здоровье, ведь нагрузка на спину и позвоночник с каждым дополнительным килограммом существенно возрастает.

Фото: Rarog разрабатывает несколько новых моделей бронежилетов (пресс-служба компании)

Конечно, бронежилет не может быть полностью комфортным, ведь ты постоянно носишь на себе 10–15 килограммов. Но мы стараемся дать максимальный комфорт для того, чтобы сохранить не только жизнь военного, но и его здоровье. Среди наших интересных разработок – стропа для эвакуации, которая фиксируется к ременно-плечевой системе или же к поясу. И когда военный получает ранение, его тянут не за сам бронежилет, а за отдельный элемент, который не создает военному дополнительного дискомфорта. Также мы создали самый легкий бронежилет в Украине. Он был создан для использования на второй и третьей линии, в него мы интегрировали самые легкие плиты 6 класса. То есть у нас есть бронежилет, который весит 6,5 килограмма и выдерживает выстрел из пулемета с 10 метров. К тому же он анатомически прилегает к телу, его можно надевать под рубашку, под китель. – Минобороны недавно впервые закупило партию женских бронежилетов. Для вас это тоже новый продукт? – Если мы говорим о женских и мужских бронежилетах, то это разделение мы давно прошли. У нас есть сменные пады, и любой наш бронежилет можно модифицировать под мужскую или женскую анатомию достаточно просто. Под падом следует понимать такой внутренний анатомический демпфер, который крепится внутри бронежилета на липучку, на систему Велкро. Если мы говорим о мужском бронежилете, он более ровный, со специальными отверстиями для вентиляции воздуха. Женский бронежилет имеет дополнительные подушки для того, чтобы защита максимально эргономично прилегала к телу и не создавала давления.

– Какие материалы вы используете в бронежилетах – это преимущественно украинское производство или импортные компоненты?

– Если говорить откровенно, то к началу полномасштабного вторжения украинские компании не были готовы к тому, чтобы обеспечивать качественные материалы для бронежилетов.

В то время наша компания использовала только иностранные ткани и материалы. Если мы говорим о тканях, то сегодня это преимущественно украинские или американские материалы. Они уже прошли тестирование, сертификацию и соответствуют определенным военным стандартам. Мы решили не рисковать, а использовать уже проверенные компоненты.

Что касается защитного материала, то сейчас в Украине нет компаний, которые производят арамид или высокомолекулярный полиэтилен, из которого фактически изготавливаются баллистические пакеты.

В Украине в настоящее время производят керамические бронеплиты и ткани. Наша сестринская компания Rarog Armor, к примеру, единственная компания в Украине, которая производит керамические бронеплиты военного стандарта с помощью современного итальянского автоклава.

Сегодня высокомолекулярный полиэтилен, как правило, везут из США, Европы, Китая и Израиля. Мы используем один из лучших полиэтиленов в мире – израильский материал.

Тип полиэтилена очень важен для характеристик бронежилета, потому что одно и то же изделие с разными типами жесткости баллистических элементов может совсем по-другому себя проявлять. Можно разработать бронежилет, который будет мягким и удобным, но, заменив в нем только баллистическую компоновку, можно поломать концепт изделия.

– Часто можно услышать формулировку "плохой" или "поддельный" бронежилет. Как определить некачественное изделие?

– Любой бронежилет поставляется согласно контракту, проходит процедура приемки. В ходе этого случайным образом выбираются бронежилеты из партии и проводится их испытание. Соответственно, бронежилет может это испытание либо пройти, либо не пройти. Во время испытаний может быть прострел плиты или полиэтиленового пакета.

Вообще, сегодня в Украине действуют одни из самых жестких в мире требований по приемке бронежилетов по качеству их защиты.

К примеру, в США прописана заброневая травма на уровне 4,5 см. Это травма, которая возникает после того, как пуля попадает в бронежилет и идет изгиб материала. У них это 45 миллиметров, фактически после такой травмы все ребра будут поломаны полностью. В Украине этот параметр – 25 мм, и такого в мире нет нигде.

– Вы поставляли свою продукцию для армии одной из стран НАТО. Насколько трудно было "пробить" местное лобби?

– Этот экспорт происходил еще до большой войны. После начала полномасштабного вторжения мы производим бронежилеты для внутреннего рынка. Бронежилет является товаром двойного назначения, и его экспорт запрещен.

Фото: Rarog поставлял бронежилеты в армию страны НАТО (пресс-служба компании)

Это было в 2019 году, мы заключили экспортный контракт для Сил специальных операций Болгарии. Мы тогда выиграли тендер, осуществили поставку, они были невероятно довольны.

Главным нашим преимуществом стало то, что мы были готовы кастомизировать продукт под потребности заказчика, вносить коррективы. Другие производители предлагали готовые решения и не были готовы вносить изменения.

Сегодня у нас есть запросы на продукцию от наших друзей из европейских стран, но мы не можем наладить экспорт – сейчас это очень регулируемая сфера. Единственное, что мы можем поставлять, это некоторое тактическое снаряжение, подсумки. Также частично можно экспортировать наборы для гуманитарного разминирования.

– Готовы ли вы к экспорту бронежилетов?

– Да, конечно, мы и технологически, и по объемам производства готовы к экспорту. Сейчас на самом деле в Украине есть несколько крупных производителей, которые полностью обеспечивают наши силы обороны, и у них есть возможности экспортировать свою продукцию.

Это и дополнительные инвестиции, и увеличение рабочих мест, и загрузка наших производств. Более того, это приток валютной выручки в Украину. При этом мы всегда ставим на первое место Украину, закрывая потребности украинского рынка.

– У вас есть интересное направление – бронирование техники. Расскажите о нем.

– Это направление для нас стало новым. Но мы регулярно начали получать запросы от военных о том, что им нужна защита от дронов и их осколков. Как правило, пикапы или другие мобильные машины имеют РЭБ либо другие средства для того, чтобы сбить дрон.

Поэтому им нужна защита именно от осколков того, что они сбили. Сама по себе баллистика, которая производится из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, вообще не тяжелая. Она в среднем весит ориентировочно где-то 6–8 кг на квадратный метр.

То есть она не создает такой нагрузки на автомобиль, как бронирование из стали. На самом деле бронировать авто более серьезно сегодня почти нет смысла. Ведь враг использует такие боеприпасы, от которых не защитит ни полиэтилен, ни бронеплиты. Однако можно защититься именно от осколков.

Фото: Rarog бронирует пикапы и внедорожники с помощью полиэтилена (пресс-служба компании)

Также недавно мы забронировали артиллерийскую установку. На ней мы защитили элементы управления, ствол, отдельные гидравлические компоненты – все то, что может быть поражено во время контрбатарейной борьбы осколками.

– Давайте заглянем в будущее. Над какими продуктами сейчас работают ваши инженеры?

– Первое важное направление – это экзоскелет, то есть система пассивной разгрузки бронезащиты по телу, которая позволит использовать больше элементов 3 класса: по бедрам, по плечам, таким образом защищая военного от тяжелых осколков, при этом сохраняя его мобильность.

Второе – это работа с керамикой, с полиэтиленом для того, чтобы улучшить технологичность и уменьшить массу бронежилетов при том же или даже более высоком уровне защиты.

Также мы постоянно работаем, чтобы сохранить наше качество. В условиях войны это очень важно. В гражданской жизни всегда что-то можно заменить по гарантии, в условиях окопа такой опции не существует, поэтому у нас фактически нет права на ошибку.