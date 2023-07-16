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Будущее Украины - в НАТО и это не подлежит обсуждению, - Белый дом

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Воскресенье 16 июля 2023 17:41
Будущее Украины - в НАТО и это не подлежит обсуждению, - Белый дом Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Будущее Украины - в Североатлантическом оборонном альянсе и это не подлежит обсуждению.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CBS News.

"В настоящее время, пока мы говорим, украинцы смело и мужественно наступают на российские рубежи на юге и на востоке. Они наносят огромный урон российским войскам", - заявил он.

Салливан подчеркнул, что Запад стремится продолжать ужесточать санкции, ослабляя оборонно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии.

"Мы будем продолжать оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы будут продолжать оказывать на нее военное давление. Поэтому я думаю, что в конечном итоге, если Россия решит продолжать участвовать в этой войне, это будет стоить ей очень дорого. А Украина будет продолжать добиваться успехов на поле боя", - заявил он.

Салливан добавил, что в то же время США собираются обеспечить Украине необходимую поддержку на протяжении всего времени, которое потребуется для этого.

"И это послание, которое прозвучало на саммите НАТО. И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины - в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник", - подчеркнул он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

Однако страны НАТО не предоставили Украине приглашение в Альянс, пока она не выполнит ряд условий.

Также лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.

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