Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне России против Украины, - Шольц

Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию ARD.
"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", - подчеркнул он.
При этом Шольц в ответ на требования четко обозначить перспективы членства на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть неразрешенных пограничных конфликтов.
Однако, по его словам, Германия считает, что на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности.
Во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО.
Члены Североатлантического альянса и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока на территории страны идет война.
Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти заявляют, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.
При этом посол США в НАТО Джулианна Смит говорила, что страны альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.