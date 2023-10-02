Будущее Интернета. Что такое Web3 и почему все о нем говорят

Термин Web3 используется для описания нового этапа развития Интернета, сосредоточенного на блокчейне, децентрализованных приложениях (DApps), криптовалютах и других инновационных технологиях.

Web3 можно рассматривать как последующий этап после Web 2.0. Главное отличие нового поколения интернета в том, что контроль над данными переходит от технологических корпораций к каждому человеку в отдельности.

Основная идея Web3 состоит в том, что пользователи обладают полным контролем над своими персональными данными и финансами, а также могут участвовать в создании и управлении различными проектами.

Важное место в Web3 занимают блокчейн технологии, позволяющие обеспечить безопасность и прозрачность взаимодействия между пользователями и децентрализованные приложения. Они позволяют создавать новые экосистемы, не зависящие от централизованных компаний и государственных органов.

Основные принципы Web3

Web3 имеет несколько фундаментальных принципов:

Децентрализованность . В отличие от Web 2.0, где сеть подчиняется крупным централизованным компаниям, контроль за данными в Web 3.0 равномерно распределяется между каждым пользователем.

. В отличие от Web 2.0, где сеть подчиняется крупным централизованным компаниям, контроль за данными в Web 3.0 равномерно распределяется между каждым пользователем. Безопасность . Блокчейн технологии способствуют большей безопасности и прозрачности взаимодействия пользователей. В частности, Web3 применяет криптографию для защиты транзакций и конфиденциальности пользователей. Криптография используется для шифрования данных, создания цифровых подписей и проверки транзакций.

. Блокчейн технологии способствуют большей безопасности и прозрачности взаимодействия пользователей. В частности, Web3 применяет криптографию для защиты транзакций и конфиденциальности пользователей. Криптография используется для шифрования данных, создания цифровых подписей и проверки транзакций. Конфиденциальность . Пользователи имеют полный контроль за своими персональными данными и финансами.

. Пользователи имеют полный контроль за своими персональными данными и финансами. Доступность. Каждый имеет одинаковый доступ к сети Web3.

Каждый имеет одинаковый доступ к сети Web3. Взаимодействие . Web3 создает новые возможности для взаимодействия между пользователями и созданием сообществ.

. Web3 создает новые возможности для взаимодействия между пользователями и созданием сообществ. Собственные платежи. Для осуществления переводов Web3 использует криптовалюту.

Децентрализованные приложения и смарт-контракты

Децентрализованные приложения (dApps) – это программы, работающие на основе блокчейн-технологии, построенные на принципах децентрализации и автономности. Они используют смарт-контракты для автоматизации взаимодействия между участниками и обработки транзакций.

В свою очередь, под смарт-контрактами подразумеваются автономные компьютерные программы, автоматически выполняющие условия договора между сторонами без необходимости посредников. Они размещаются на блокчейн-платформах, таких как Ethereum и гарантируют прозрачность, безопасность и непротиворечивость операций.

Смарт-контракты могут быть использованы в различных областях, включая финансы, страхование, недвижимость и многие другие.

Смарт-контракты могут взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта (AI), предоставляя автоматическую обработку данных и выполнение условий контрактов. Это может способствовать созданию автономных саморегулируемых систем, способных адаптироваться к изменениям в своей среде.

Использование децентрализованных технологий вместе с AI также может помочь решить ключевые проблемы, связанные с безопасностью и конфиденциальностью в Интернете.

Web3 и криптовалюты

Криптовалюты и NFT — это уже реальность. Они очень распространены в Украине и становятся только популярнее с каждым днем.

Web3 и криптовалюты взаимосвязаны, поскольку Web3 позволяет разработчикам создавать приложения на блокчейне, в то время как криптовалюты являются цифровыми активами, которые могут быть использованы в этих приложениях. Например, приложения могут использовать криптовалюты для осуществления платежей или предоставления услуг.

Кроме того, технология Web3 предоставляет высшую степень безопасности и конфиденциальности благодаря использованию криптовалют.

К примеру, на одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT безопасный вход в аккаунт пользователям гарантирует не только надежный пароль и функция двухфакторной аутентификации (2FA), но и возможность авторизации с помощью Web3-кошелька.

Кошельки Web3 используют шифрование с публичными и приватными ключами для аутентификации пользователей, что устраняет необходимость использования паролей. Этот метод затрудняет получение доступа к аккаунтам, поскольку для этого хакерам необходим доступ к приватному ключу.

В WhiteBIT эта функция доступна пользователям в веб-версии криптобиржи. Необходимо установить браузерное расширение своего кошелька по инструкции, привязать свой кошелек к своему уже существующему аккаунту на бирже, и во время авторизации просто заходить с помощью кнопки "Войти через Web3". Подтверждение через 2FA также сохраняется, что повышает безопасность пользователей.

Скрин с сайта https://whitebit.com/

Помимо авторизации с помощью Web3-кошелька WhiteBIT имеет еще один уникальный Web3-сервис, который компания создала во время работы над собственным блокчейном WB Network — WB Soul Ecosystem.

WB Soul – цифровая репрезентация пользователя WhiteBIT в блокчейне WB Network. Это уникальный идентификатор, являющийся пользовательским мостом между биржей и WB Network. Его может создать любой пользователь WhiteBIT, прошедший KYC-верификацию на бирже и привязавший свой Web3 кошелек.

В целом же, кошельки Web3 находятся на ранних стадиях применения, но они способны изменить то, как мы авторизуемся в приложениях. Из-за того, что распространение блокчейна продолжает набирать обороты, ожидается, что все больше пользователей будет использовать криптокошельки как безопасный и удобный способ аутентификации.

Таким образом, Web3 уже открывает новую эпоху Интернета, предоставляя пользователям больше возможностей для взаимодействия в цифровом мире.

Технология прошла долгий путь для соответствия современным требованиям защиты информации и безопасности в сети. Благодаря этому вы можете не беспокоиться о ваших данных и активах, сохранять конфиденциальность и пользоваться возможностями всемирной сети.