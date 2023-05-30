"Майами" разгромил "Бостон" и стал вторым финалистом сезона НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Бостон" – "Майами" – 84:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27); серия – 3:4

На правах хозяина бостонцы более активно начали встречу. Но в весомый отрыв "Селтикс" уйти не смогли. В середине четверти "Хит" выровняли положение, а на финише стартовой 12-минутки гости "привезли" 7 очков преимущества.

Еще хуже дела "Бостона" стали во второй четверти. "Майами" принялся методически увеличивать гандикап. На пике флоридцы оторвались на 17 пунктов. "Селтикс", однако, сумели отыграть треть отставания перед большим перерывом.

Более или менее ровная игра пошла в третьей четверти. Отрыв "Хит" стабилизировался в коридоре десяти очков. Периодические вспышки обеих команд позиции сторон перед финальным отрезком не изменили. Но уже там с интригой "Майами" покончил быстро.

Выиграв старт (16:5), гости отправили "Бостон" в нокдаун. Оправиться от такого удара "Селтикс" уже не смогли. Бостонцы не допустили позорного поражения, но и особо отыграться не смогли. Подвиг хозяев, вернувшихся в серии с 0:3, оказался напрасным.

Самым результативным в матче стал защитник "Хит" Джимми Батлер. Он набрал 28 очков, сделал 7 подборов и отдал 6 передач. В финале сезона "Майами" встретится с "Денвером". Старт серии до четырех побед – в ночь на пятницу в Колорадо.