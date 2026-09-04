Имел разногласия с руководством. Полковник полиции выпал из окна в Екатеринбурге

Что известно об обстоятельствах смерти

Тело Шалагинова обнаружили утром 1 сентября возле жилищной высотки на улице Щорса - об этом сообщало издание E1 со ссылкой на собственные источники, утверждавшие, что незадолго до смерти он вышел на пенсию.

Провластный портал URA.Ru сначала написал, что мужчина якобы покончил с собой после увольнения из МВД из-за разногласий с руководством, однако эту заметку впоследствии убрали с сайта издания.

Что говорит полиция

В свердловском управлении МВД смерть Шалагинова подтвердили, но отрицали информацию о служебном конфликте. Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых заявил ТАСС, что перед смертью Шалагинов подал рапорт об увольнении по выслуге лет, а накануне, напротив, ему предлагали повышение в должности.

По его словам, МВД региона помогает семье "боевого товарища" с организацией похорон, а версию о служебном конфликте, которую распространили отдельные telegram-каналы, назвал "домыслами", которые не проверили в соответствующих ведомствах.

Кто такой Шалагинов

Шалагинов имел звание полковника полиции. В 2022 году его наградили медалью МВД "За боевое содружество". В 2025 году он выступал перед студентами Уральского государственного экономического университета с лекцией об актуальных угрозах терроризма и экстремизма среди молодежи, где среди прочего рассказывал об ответственности за противоправные действия и правила поведения в интернете.