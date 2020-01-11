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У МАУ розповіли деталі діалогу пілота з аеропортом Тегерану

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 14:20
У МАУ розповіли деталі діалогу пілота з аеропортом Тегерану
Фото: Євген Дихне (cfts.org.ua)

За словами президента компанії, борт літака чув аеропорт Тегерану

Пілот літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) вів діалог з аеропортом Тегерана до самого моменту катастрофи 8 січня. Про це на брифінгу заявив в суботу президент компанії Євген Дихне.

За його словами, борт літака чув аеропорт Тегерана.

"Наш борт чув аеропорт Тегерана. Ми переконалися в тому, що діалог з аеропортом був до останньої секунди події, до останньої секунди було узгодження маршруту, повороту - це все є в матеріалах розслідування", - сказав він.

Дихне переконаний, що незабаром ця інформація буде доступна документально.

Також пояснив, чому МАУ не відклала рейс з Тегерана. Зокрема, компанія не відклала рейс з Тегерана в зв'язку з відсутністю інформації про наявність загрози від іранської сторони.

Крім того, він додав, що МАУ виконала зліт з аеропорту Тегерана згідно з правилами, відхилення від маршруту не було. Таким чином екіпаж літака не здійснював приписуваних йому помилок.

Нагадаємо, Командувач воздушно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде заявив, що перед катастрофою українського літака просив ввести безпольотною зону на території, де велися воєнні дії.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниЄвген Дихне
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