Матроновское и Селищанское титановые месторождения могут остаться в использовании Фирташа: в чем причина

Отмечается, что это вынужденный шаг, ведь ВГМК имеет проблемы с минеральной базой для обеспечения дальнейшего производства и собственного сырья комбината хватит всего на несколько лет.

Частичное решение этой проблемы представители Фонда госимущества видят в сокращении собственной добычи концентрата на Малышевском месторождении в Вольногорске с 5 млн. тонн до 2 млн. тонн и в параллельном наращивании добычи на Волчанском месторождении Демуринского ГОКа до 1 млн. тонн.

В то же время, по мнению участников рынка, решение не будет способствовать повышению приватизационной привлекательности титанового актива, ведь Демуринский ГОК расположен в 200 км от основных перерабатывающих мощностей ВГМК и потенциальному инвестору, кроме увеличения добычи, предстоит также решать вопрос со строительством нового участка железной дороги для доставки чернового концентрата Вольногорск для переработки.

Также, по мнению экспертов, подобный шаг со стороны руководства ФГИ и ОГХК может свидетельствовать об отказе от продолжения борьбы за возвращение в госсобственность ранее отчужденных титановых месторождений.

Сырьевые проблемы ВГМК являются следствием многолетнего интереса к Малышевскому (Самотканскому) россыпному месторождению ильменит-рутил-цирконовых песков (открытого в 1954 году) со стороны компании "Мотроновский ГОК" Дмитрия Фирташа.

В 2004 году предприятие получило специальное разрешение на пользование недрами, действительное до апреля 2034 года, которое предусматривает добычу концентратов на участках Малышевского месторождения общей площадью 82,3 кв км.

Этих запасов "Мотроновскому ГОКу" хватит на 58 лет работы. Предприятие Фирташа в первом квартале 2022 года должно было выйти на проектную мощность - 2,7 млн тонн, но работы на нем не ведутся и в марте действие Спецразрешения № 3640 для "Мотроновского ГОКа" было приостановлено.

В мае Днепропетровский окружной административный суд приостановил действие соответствующего приказа Госгеонедр. В августе Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе на определение Третьего апелляционного административного суда от 22.06.2023 г. по делу №160/8773/23 о прекращении действия специального разрешения на пользование недрами № 3640.

Похожая ситуация сложилась с Селищанским месторождением титановых руд в Житомирской области. Его также вернули государству после аннулирования лицензий на пользование недрами компаниям Дмитрия Фирташа "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК", однако юристам олигарха удалось остановить процедуру возвращения через местные суды. Месторождение до сих пор находится во взвешенном состоянии.