Матчи АПЛ с участием украинцев: где и когда увидеть игру Забарного и Миколенко в этот уикенд

Что известно о 34 туре АПЛ

Текущий тур АПЛ стартовал во вторник, 22 апреля, матчем "Манчестер Сити" - "Астон Вилла" (2:1). В среду, 23-го "Арсенал" без участия Александра Зинченко потерял очки в поединке против "Кристал Пэлас" (2:2).

Эти матчи были перенесены на более ранние даты из-за полуфиналов Кубка Англии, которые состоятся 26-27 апреля: "Кристал Пэлас" сыграет с "Астон Виллой", а "Ноттингем" - с "Манчестер Сити".

Основной пелотон клубов АПЛ продолжит турнирную борьбу в субботу, 26-го апреля, два матча сыграют в воскресенье, 27-го, а последний, с участием "Брентфорда" Егора Ярмолюка - аж в четверг, 1 мая.

Отметим, что в воскресенье может определиться чемпион Англии. "Ливерпулю" достаточно будет ничьей в домашней игре с "Тоттенхэмом", чтобы досрочно выиграть "золото". Поединок стартует - в 18:30 по Киеву.

Расписание матчей 34 тура АПЛ с участием команд украинских легионеров:

"Челси" - "Эвертон " - суббота, 26 апреля, 14:30

" - суббота, 26 апреля, 14:30 "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед " - воскресенье, 27 апреля, 16:00

" - воскресенье, 27 апреля, 16:00 "Ноттингем" - "Брентфорд " - четверг, 1 мая, 21:30

"Челси" - "Эвертон"

Могло бы получиться украинское дерби, но из-за неосмотрительности Михаила Мудрика будем следить только за Виталием Миколенко из "Эвертона". За пять туров до завершения турнира "ириски" обезопасили себя от вылета, поэтому, находясь на 13-й строчке, решают локальные задачи.

"Челси" в то же время ведет отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов. "Синие" идут шестыми, имея 57 пунктов, а на пятой строчке, которая гарантирует ЛЧ - находится "Ньюкасл" с 59-ю очками.

"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед"

"Борнмут" Ильи Забарного пока восьмой - всего в шаге от еврокубковой зоны. Но, похоже, мечты о дебюте на континентальной арене мечтами на этот раз и останутся. Расстояние от седьмой "Астон Виллы" - восемь очков.

В очередном туре "вишни" играют против "Манчестер Юнайтед", который еще не закрепился в зоне ЛЧ.

"Ноттингем" - "Брентфорд"

И наконец "Брентфорд" Ярмолюка комфортно чувствует себя на экваторе турнирной таблицы. 11-е место не позволяет думать о больших свершениях, но и об угрозе вылета речь не идет. Можно уже сосредоточиться на следующем сезоне, доигрывая текущий чемпионат по инерции.

У соперника - "Ноттингема" стимулов гораздо больше. Двукратный обладатель Кубка чемпионов хочет вернуться в еврокубки, где не играл уже 30 лет.

Где смотреть матчи английской Премьер-лиги

В Украине транслятором матчей АПЛ является OTT-платформа Setanta Sports и телеканал Setanta Sports.

Онлайн трансляции доступны на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры. Телеканал Setanta Sports есть в пакетах ведущих кабельных операторов, что позволяет следить за матчами чемпионата Англии по телевизору.