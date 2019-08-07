На матчі "Динамо" - "Шахтар" буде тестуватися система відеоповторів

Система видеопомощи арбітрам (VAR) буде протестований в офлайн-режимі під час матчу 3 туру УПЛ між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". Про це повідомляється на сайті УАФ.

Головним арбітрів призначений Микола Балакін, його асистентом буде Володимир Володін.

Поєдинок відбудеться 10 серпня на НСК "Олімпійський". Початок - 17:00. Це єдиний матч туру, в якому будуть тестувати VAR.

Система вже використовувалася на матчі 2 туру УПЛ між "Шахтарем" і "Карпатами" в оффлайн режимі, а також у поєдинку "Маріуполь" – "Олександрія".

Крім цього, відеоповтори вже перевіряли у грі за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо".

Нагадаємо, VAR будуть працювати оффлайн у першому колі УПЛ. Очікується, що після отримання необхідних дозволів, зокрема від ФІФА, використання системи відеоповторів перейде в режим онлайн з початком другого кола змагань.