Матч всех звезд НБА, Зимняя классика НХЛ и культовые гонки: анонс выходных в спорте

"Манчестер Сити" – "Челси"

17 февраля, 19:30, Манчестер, "Этихад", трансляция на app.setantasports.com

Центральный матч тура в английской Премьер-лиге будет громким, прежде всего, по именам. Лондонские "синие" с тремя победами в пяти последних турах поднялись "аж" на 10-е место, поэтому вряд ли вмешаются в борьбу за еврокубки. Впрочем, поединки вроде субботнего – очередной тест на профпригодность для Маурисио Почеттино, под которым зашаталось кресло главного тренера. Да и многомиллионным новичкам "Челси" было бы хорошо проявить себя на фоне идущего к новым титулам "Манчестер Сити".

"Бостон" – "Лос-Анджелес"

17 февраля, 19:30, Бостон, "Ти-Ди Гарден", телетрансляция на Setanta Sports+

Титулованные команды сильнейшей хоккейной лиги планеты сыграют в "детском" временном слоте. И "Брюинз", и "Кингз" заклеймили кризисом. Бостонцы потерпели четыре поражения за 5 последних матчей, но до сих пор идут вторыми на Востоке. В свою очередь "Лос-Анджелес" плетется в середине турнирной таблицы Запада. Калифорнийцы далеки от гарантирования места в плей-офф. Минимум четыре команды с "Нэшвиллом" во главе только и ждут очередной неудачи "Кингз". Пора огорчить конкурентов?..

Фото: Павел Заха набрал 34 очка по системе "гол+пас" в сезоне 2023/24 (facebook.com/NHLBruins)

Daytona 500

18 февраля, 21:30, Дейтона-Бич, "Дейтона Интернэшнл Спидвей", телетрансляция на территории Украины не запланирована

Серия NASCAR Cup будет подогревать любовь к автоспорту в эти выходные. "500 миль Дейтоны" – одна из самых престижных гонок Северной Америки. В прошлом году на овале триумфовал Рики Стенхауз-младший, но в этом году он не станет фаворитом. Первые старты сезона покорили другие пилоты. К примеру, 3-кратный чемпион Daytona 500 Дэнни Хэмлин финишировал первым на Busch Light Clash. Знакомых европейцам имен в этом году нет. Чемпион Формулы-1 Жак Вильнев Дэйтону-Бич не посетил.

"Айлендерс" – "Рейнджерс"

18 февраля, 22:00, Ист-Резерфорд, "Мидоулендс Стедиум", телетрансляция на Setanta Sports+

В этом году хоккейная "Битва за Нью-Йорк" будет иметь дополнительный смысл. "Айлендерс" примет соседей "Рейнджерс" в рамках Зимней классики на домашней арене бейсбольных "Нью-Йорк Джетс". Победа в дерби больше нужна "островитянам". Подопечные Патрика Руа только десятые на Востоке и пока не проходят в плей-офф. В то же время "синерубашечники" имеют 6-матчевую серию побед и попытаются продолжить ход в принципиальном противостоянии. На льду Нью-Джерси будет жарко.

Фото: Ист-Резерфорд примет первую "Битву за Нью-Йорк" в сезоне (nypost.com)

Матч всех звезд НБА

19 февраля, 03:00, Индианаполис, "Гейнбридж Филдхаус", телетрансляция на Setanta Sports

Месяц знаковых спортивных событий за океаном будет закрывать баскетбольный звездный уикенд. Его кульминацией станет традиционный поединок сборных Западной и Восточной конференций. Капитанами команд прогнозируемо стали Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо. В обойме все звезды, кроме травмированного Джоэла Эмбиида – зрелище гарантировано. На этом небосводе стоит не забыть о новичках 2024 All-Star Game – Джейлене Брансоне, Тайризе Макси, Паоло Банкеро и Скотте Барнсе.