Матч Украина-Чехия: стартовала предпродажа билетов за криптовалюту

Криптовалютная биржа WhiteBIT продолжает технически поддерживать сборную Украины по футболу и открывает предпродажу билетов за криптовалюту на домашний матч сборной Украины против Чехии, который состоится уже 14 октября в г. Вроцлав, Польша, в рамках Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Матчи Национальной сборной Украины по футболу осенью 2024 года продолжают проходить за пределами страны. В этом сезоне команда проведет несколько поединков, в том числе в Польше и Чехии. Игры в рамках Лиги наций имеют большое значение для сборной Украины, ведь они позволяют команде попасть на чемпионат мира 2026 г., который пройдет в США, Мексике и Канаде. Результат каждого матча оказывает значительное влияние на итоговое место в группе, поэтому поддержка преданных фанатов чрезвычайно важна.

Покупка билетов за криптовалюту – шанс поддержать любимую команду и почувствовать атмосферу большого футбола из первых рядов. WhiteBIT, как официальный партнер Национальной сборной Украины по футболу, снова предлагает свое инновационное решение, чтобы криптоэнтузиасты смогли выбрать лучшие места раньше всех.

Билеты за криптовалюту можно купить на три дня раньше официального старта продаж по ссылке. За обработку транзакций отвечает Whitepay – техническое решение от WhiteBIT для приема цифровых платежей. Предпродажа продлится с 4 по 6 сентября включительно.

Многие поклонники футбола уже успели оценить удобство оплаты криптовалютой, без необходимости сложных действий со стороны пользователя. Оплата проходит быстро, а процесс понятен даже для новичков.

Если можете посетить матч, поторопитесь приобрести желаемое место за криптовалюту и оказаться рядом со сборной Украины по футболу на этом важном поединке!