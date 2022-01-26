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Матч U-19 між "Динамо" та "Антальяспором" закінчився масовою бійкою

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Туреччина, Середа 26 січня 2022 16:53
Матч U-19 між "Динамо" та "Антальяспором" закінчився масовою бійкою Фото: Самба Діалло (fcdynamo.com)
Автор: РБК-Україна

Контрольний матч на турецьких зборах між "Динамо" U-19 та "Антальяспором" U-19 завершився масовою бійкою між гравцями.

Детальніше – в матеріалі РБК-Україна

На 88-й хвилині матчу форвард киян Самба Діалло вдарив гравця турецької команди. Невідомо що спонукало сенегальця на такі дії, але після цього матч не продовжився, бо розпочалася масова бійка між гравцми команд. Після чого арбітр прийняв рішення достроково закінчити матч.

На момент зупинки гри, рахунок в матчі був 2:2. За "Динамо" забивали: Кирило Попов та Антон Царенко.

Перегравати матч не будуть.

Трансляція була видалена з YouTube після закінчення матчу.

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