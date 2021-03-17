Матч "Шахтар" - "Рома" без глядачів: що буде з придбаними квитками

Продаж квитків на матч "Шахтар" - "Рома" у Лізі Європи зупинена. Тим, хто вже їх купив, повернуть гроші.
Про це повідомляє пресс-служба "Олімпійського".
Покупцям квитків повернуть повну вартість куплених перепусток на матч протягом трьох днів.
Нагадаємо, сьогодні київська влада вирішили заборонити з четверга, 18 березня, відвідання вболівальниками матчів на стадіонах. Тепер матч "Шахтар" - "Рома" і наступні ігри протягом трьох тижнів пройдуть при порожніх трибунах.
Спочатку сьогодні "Шахтар" скоротив продаж квитків до 20% від місткості стадіону на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". Це було зроблено з урахуванням погіршення ситуації з коронавірусом.