Матч "Динамо" - "Шахтар" у 10-му турі УПЛ: відомий розклад сезону-2021/22

У календарі Прем'єр-Ліги 16 команд, серед яких і донецький "Олімпік", хоча його подальша доля ще остаточно не вирішена керівництвом.

Перший тур запланований на 25 липня (Базова дата). У ньому " Динамо "розпочне захист чемпіонського титулу якраз проти"Олімпіка". "Шахтар" же з новим тренером Роберто Де Дзербі зіграє в Києві проти "Інгульця".

Кінець першої частини чемпіонату України запланований на 11 грудня (Базова дата) в 18-му турі, а кінець сезону - 21 травня 2022 року в 30-му турі.

Матчі 1-го туру УПЛ

"Динамо" – "Олімпік"

"Шахтар" – "Інгулець"

"Зоря" – "Олександрія"

"Верес – "Колос"

"Ворскла" – "Дніпро-1"

"Десна" – "Чорноморець"

"Львів" – "Маріуполь"

"Металіст-1925" – " Рух"

фото ua.tribuna.com

Відзначимо, що за підсумком сезону Першої ліги в УПЛ пробилися "Верес", "Чорноморець" і "Металіст-1925". З УПЛ в Першу лігу вилетів "Минай".