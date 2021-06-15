Матч "Динамо" - "Шахтар" у 10-му турі УПЛ: відомий розклад сезону-2021/22

Став відомий календар сезону української Прем'єр-Ліги 2021/22. Центральний матч першого кола "Динамо"- "Шахтар" пройде в 10 - му турі (Базова дата-2 жовтня).
Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на підсумки жеребкування турніру.
У календарі Прем'єр-Ліги 16 команд, серед яких і донецький "Олімпік", хоча його подальша доля ще остаточно не вирішена керівництвом.
Перший тур запланований на 25 липня (Базова дата). У ньому " Динамо "розпочне захист чемпіонського титулу якраз проти"Олімпіка". "Шахтар" же з новим тренером Роберто Де Дзербі зіграє в Києві проти "Інгульця".
Кінець першої частини чемпіонату України запланований на 11 грудня (Базова дата) в 18-му турі, а кінець сезону - 21 травня 2022 року в 30-му турі.
Матчі 1-го туру УПЛ
"Динамо" – "Олімпік"
"Шахтар" – "Інгулець"
"Зоря" – "Олександрія"
"Верес – "Колос"
"Ворскла" – "Дніпро-1"
"Десна" – "Чорноморець"
"Львів" – "Маріуполь"
"Металіст-1925" – " Рух"
Відзначимо, що за підсумком сезону Першої ліги в УПЛ пробилися "Верес", "Чорноморець" і "Металіст-1925". З УПЛ в Першу лігу вилетів "Минай".
Нагадаємо, що 24 липня відбудеться матч за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем". Гра пройде на НСК Олімпійський у Києві.