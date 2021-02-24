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Матч Брюгге - Динамо не перенесуть, попри ще два випадки COVID у бельгійців

Новость на русском → Бельгія, Середа 24 лютого 2021 16:09
Матч Брюгге - Динамо не перенесуть, попри ще два випадки COVID у бельгійців Фото: воротар Брюгге Симон Міньоле (twitter.com/ClubBrugge)
Автор: Роман Тверденко

У суперника Динамо в плей-офф Ліги Європи Брюгге здані ще два позитивних тесту на коронавірус. Але в команді достатньо гравців, щоб матч відбувся вчасно у четвер, 25 лютого.

Про це повідомляє Niewsblad.

Позитивні тести в рамках перевірки УЄФА перед грою Ліги Європи здали воротар Симон Міньоле, для якого це другий випадок позитивного ПЛР-тесту, і півзахисник Шарль де Кателаре.

Обидва футболіста здадуть додатковий тест на коронавірус сьогодні і у випадку негативного результату, вони зможуть зіграти проти "Динамо" у четвер. Вже відомі випадки хибно позитивних результатів тестів перед матчами, особливо для тих гравців, хто раніше перехворів коронавірусом. Якщо їх другий тест був негативним, то їх допускали до матчів.

Всього в Брюгге зараз сім гравців з позитивними тестами на COVID. За правилами УЄФА, матч може бути скасований, якщо в команді не набирається 13 футболістів в заявку, і зараз ця ситуація для бельгійців неактуальна. У той же час, вони можуть попросити про перенесення найближчого матчу в чемпіонаті Бельгії, оскільки за їх регламентом, перенесення можливе, якщо в команді мінімум сім позитивних тестів.

Нагадаємо, в минулий четвер Динамо зіграло з Брюгге внічию 1:1. У бельгійців був ослаблений склад, а також через коронавірус не приїхав тренерський штаб.

Відзначимо, що ще один український клуб Шахтар, переміг у першому матчі Маккабі з Тель-Авіва з рахунком 2:0. Гра-відповідь у Києві відбудеться 25 лютого.

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