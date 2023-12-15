Матч АПЛ впервые рассудит женщина. Кто такая Ребекка Уэлч

Ребекка Уэлч будет первой женщиной, которая будет судить матч английской Премьер-лиги в качестве главного арбитра. Она получила назначение на матч 18 тура АПЛ, который состоится в субботу, 23 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

"Она показала хорошие результаты в Чемпионшипе этого сезона и заслуживает этой возможности благодаря качеству и таланту, которыми обладает", - заявил руководитель английских судей Говард Уэбб.

Ассистентами Уэлч на линиях будут Стюарт Берт и Дэн Кук, четвертый арбитр - Тони Гаррингтон. Главным арбитром на VAR назначен Джаред Джиллетт, ассистентка на VAR - Натали Аспиналл.





Фото: Ребекка Уэлч (premierleague.com)

Кто такая Ребекка Уэлч

Велч стала арбитром в 2010 году. Сначала совмещала эту роль с работой в Национальной службе здравоохранения, но впоследствии перешла в судейство на "полную ставку".

На протяжении своей карьеры она обслуживала матчи высокого уровня в женских турнирах. В частности была арбитром финалов Кубка Англии среди женщин в 2017 и 2020 годах на "Уэмбли".

Также она работала на женских Чемпионате Европы и Чемпионате мира (в 2023 году она рассудила три матча турнира).

В 2021 году Ребекка стала первой женщиной, назначенной судить матч Английской футбольной лиги - 5 апреля Велч работала на матче Второй лиги между командами "Гаррогейт Таун" и "Порт Вейл".

Фото: Ребекка Уэлч (Википедия)

В прошлом месяце Уэлч стала первой женщиной, которая выступала в роли четвертого арбитра в матче английской Премьер-лиги между "Фулхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

После этого работала на матчах мужских Кубка Англии и Чемпионшипа - также в статусе первой в истории главного арбитра этих соревнований.

Уэлч вошла в список рефери на женский чемпионат мира-2023. Рассудила три матча турнира.

Добавим, что первой женщиной-арбитром в истории АПЛ является Венди Томс. В 1997 году она работала на матче, но не в статусе главной, а как боковой судья.