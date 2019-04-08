Майстер-клас: «Як створити незалежне ЗМІ і не збожеволіти»

У рамках премії для журналістів PRESSZVANIE відбудеться неформальна зустріч зі співзасновником і заступником головного редактора проекту The Bell — Петром Мироненком.

Петро Мироненко розповість про власний досвід створення незалежного ЗМІ і поділиться думками, як за пару років вивести проект на окупність і не збожеволіти.

Коли: 16 квітня (вівторок), 19:30,

Де: Academy DTEK, вул. Дорогожицька, 3.

Купити квиток: https://u.to/eR4UFQ

Формат передбачає спіч на задану тему. Після Петро вступить у діалог з аудиторією, де ти зможеш поставити питання, які тебе цікавлять, і отримати відповіді.

На зустрічі ти дізнаєшся:

• Як створити якісний інформаційний ресурс: з чого почати?

• Як знайти нішу і визначити аудиторію?

• З чим обов'язково зіткнешся на шляху створення проекту?

• Монетизація: як не розоритися в умовах трансформації ринку?

• Як вибудовувати і просувати свій бренд в медіа-середовищі?

Петро Мироненко — економічний журналіст, редактор, медіаменеджер. Працює в діловій пресі з 2004 року. У 2017 році заснував проект The Bell. До цього працював у газеті «Бізнес», був заступником головного редактора і керівником ділового блоку газети «Коммерсантъ-Україна.

Довідка:

PRESSZVANIE – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери та журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації «Прессзваніє Україна», місія якої - розвивати українську журналістику.

Медіа партнери: Фокус, Перша Шпальта, Українські новини, РБК-Україна, «В сухом остатке».



Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг, Метінвест, Academy DTEK, EPAM.