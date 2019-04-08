Майстер-клас: «Як створити незалежне ЗМІ і не збожеволіти»

У рамках премії для журналістів PRESSZVANIE відбудеться неформальна зустріч зі співзасновником і заступником головного редактора проекту The Bell — Петром Мироненком.
Петро Мироненко розповість про власний досвід створення незалежного ЗМІ і поділиться думками, як за пару років вивести проект на окупність і не збожеволіти.
Коли: 16 квітня (вівторок), 19:30,
Де: Academy DTEK, вул. Дорогожицька, 3.
Купити квиток: https://u.to/eR4UFQ
Формат передбачає спіч на задану тему. Після Петро вступить у діалог з аудиторією, де ти зможеш поставити питання, які тебе цікавлять, і отримати відповіді.
На зустрічі ти дізнаєшся:
• Як створити якісний інформаційний ресурс: з чого почати?
• Як знайти нішу і визначити аудиторію?
• З чим обов'язково зіткнешся на шляху створення проекту?
• Монетизація: як не розоритися в умовах трансформації ринку?
• Як вибудовувати і просувати свій бренд в медіа-середовищі?
Петро Мироненко — економічний журналіст, редактор, медіаменеджер. Працює в діловій пресі з 2004 року. У 2017 році заснував проект The Bell. До цього працював у газеті «Бізнес», був заступником головного редактора і керівником ділового блоку газети «Коммерсантъ-Україна.
Довідка:
PRESSZVANIE – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери та журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації «Прессзваніє Україна», місія якої - розвивати українську журналістику.
Медіа партнери: Фокус, Перша Шпальта, Українські новини, РБК-Україна, «В сухом остатке».
Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг, Метінвест, Academy DTEK, EPAM.