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Масовий відхід західних компаній позбавить роботи 200 тисяч жителів Москви

Фото: у Москві через війну позбавлятися роботи 200 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Близько 200 тисяч людей ризикують втратити роботу в російській столиці через відхід іноземних компаній з країни після вторгнення в Україну. Москви Сергій Собянін хоче організувати тимчасові та громадські роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Собяніна, влада продовжить реалізовувати плани з підтримки працівників, які ризикують залишитися без роботи, виділивши на це 3,36 млрд рублів (близько 41 млн доларів за офіційним курсом).

"Як і планувалося, минулого тижня ми затвердили Програму підтримки співробітників, яким загрожує звільнення. В першу чергу програма адресована співробітникам іноземних компаній, які тимчасово призупинили свою діяльність або вирішили покинути Росію. За нашими оцінками, близько 200 тисяч людей ризикують втратити роботу", - написав Собянін.

Він додав, що план допомоги в працевлаштуванні включає в себе навчання персоналу, працевлаштування на тимчасові і громадські роботи і стимулювання організацій і фірм, які наймають цих працівників.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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