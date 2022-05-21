Масові протести перед форумом у Давосі: поліція застосувала гумові кулі та газ

Десятки антикапіталістичних демонстрантів зіткнулися з поліцією в Цюріху напередодні щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який почнеться в неділю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Несанкціонована демонстрація Smash WEF пройшла в Цюріху. Щоб розігнати протестантів, швейцарська поліція застосувала перцеві балончики та гумові кулі. Рух Smash WEF виступає проти глобалізації та активно критикує капіталістичні цінності.
Раніше повідомлялося, що у Давосі 23 травня виступить президент України. Серед українських політиків, які особисто відвідають захід, будуть віце-прем'єр Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.