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Масове повернення українців посилює гуманітарні проблеми всередині України, - ООН

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 09:50
Масове повернення українців посилює гуманітарні проблеми всередині України, - ООН Фото: в Україну повернулися 870 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Близько 870 тисяч українських біженців, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, вже повернулися додому. Однак в ООН заявляють, що масове повернення українців посилює гуманітарні проблеми всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям потрібна підтримка для реінтеграції в свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення в свої будинки неможливо або недоцільно", - йдеться в повідомленні.

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