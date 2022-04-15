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Массовое возвращение украинцев усугубляет гуманитарные проблемы внутри Украины, - ООН

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 09:50
Массовое возвращение украинцев усугубляет гуманитарные проблемы внутри Украины, - ООН Фото: в Украину вернулись 870 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Около 870 тысяч украинских беженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой. Однако в ООН заявляют, что массовое возвращение украинцев усугубляет гуманитарные проблемы внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска подходящих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно", - говорится в сообщении.

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