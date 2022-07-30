Масове вбивство полонених у Оленівці та мораторій на зростання тарифів: новини за 29 липня

Російські окупанти обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці, знищено важливий залізничний вузол для росіян під Херсоном, Верховна рада встановила мораторій на зростання комунальних тарифів під час війни. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 29 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Масове вбивство полонених в Оленівці: що відомо

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 в Оленівці (окупована частина Донецької області) пролунав вибух. В результаті знищено будівлю, де були українські полонені. За даними росіян, загинули понад 50 осіб, кількість поранених невідома.ЗМІ ворога вже вибухнули масовими звинуваченнями, в свою чергу Україна спростувала всі цинічні заяви ворога.

Все що відомо про удар по колонії та для чого агресор це спланував - в матеріалі РБК-Україна.

Окупанти обстріляли зупинку в Миколаєві: є загиблі та поранені

Російські окупанти вранці 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва. Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 5 людей, зазнали поранення - 7.

Вранці 29 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Це сталося вже після скасування повітряної тривоги.

Окупанти вдарили ракетами по Краматорську

У п'ятницю, 29 липня, Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків. Поранено п'ятеро, з яких один - рятувальник. Одного загиблого рятувальники дістали з-під завалу.

Також пошкоджено близько двох десятків будинків. Ці цифри ще можуть змінитися.

ЗСУ б'ють далі за 100 км: знищено важливий залізничний вузол для росіян під Херсоном

ЗСУ вразили п'ять ворожих цілей у Херсонській області. Зокрема, нашим бійцям вдалося знищити важливий для ворога залізничний вузол у Брилівці. Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

При цьому він наголосив, що українські військові вже б'ють бази окупантів далі, ніж за 100 км від лінії зіткнення.

Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій

Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ в цілому підтримали 260 народних депутатів.

Проект закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після.

Латвія на кордоні просить росіян підписати документ про засудження війни в Україні

Латвійські прикордонники посилили перевірки на кордоні з РФ та просять російських іммігрантів підписати документ із засудженням війни в Україні.

Зазначається, що у соцмережах росіяни, які іммігрували до Латвії, висловили обурення через перевірки на кордоні. У Службі державної охорони Латвії підтвердили, що громадяни Росії та Білорусі підлягають посиленим перевіркам на пунктах прикордонного контролю.