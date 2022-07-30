Массовое убийство пленных в Еленовке и мораторий на рост тарифов: новости за 29 июля
Российские оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке, уничтожен важный железнодорожный узел для россиян под Херсоном, Верховная рада установила мораторий на рост коммунальных тарифов во время войны. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 29 июля - в материале РБК-Украина.
Массовое убийство пленных в Еленовке: что известно
В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 в Еленовке (оккупированная часть Донецкой области) раздался взрыв. В результате уничтожено здание, где были украинские пленные. По данным россиян, погибли более 50 человек, количество раненых неизвестно. СМИ врага уже взорвались массовыми обвинениями, в свою очередь Украина опровергла все циничные заявления врага.
Все что известно об ударе по колонии и для чего агрессор это спланировал - в материале РБК-Украина.
Оккупанты обстреляли остановку в Николаеве: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты утром 29 июля обстреляли спальный район Николаева. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 5 человек, получили ранения - 7.
Так, утром 29 июля в Николаеве прогремели взрывы. Это произошло уже после отмены воздушной тревоги.
Оккупанты ударили ракетами по Краматорску
В пятницу, 29 июля, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек. Ранены пятеро, из которых один - спасатель. Одного погибшего спасатели достали из-под завала.
Также повреждено около двух десятков домов. Эти цифры еще могут измениться.
ВСУ бьют дальше 100 км: уничтожен важный железнодорожный узел для россиян под Херсоном
ВСУ поразили пять вражеских целей в Херсонской области. В частности, нашим бойцам удалось уничтожить важный для врага железнодорожный узел в Брилевке. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
При этом он подчеркнул, что украинские военные уже бьют базы оккупантов дальше, чем в 100 км от линии соприкосновения.
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Документ в целом поддержали 260 народных депутатов.
Проект закона №7427 касается моратория на повышение тарифов в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после.
Латвия на границе просит россиян подписать документ об осуждении войны в Украине
Латвийские пограничники усилили проверки на границе с РФ и просят российских иммигрантов подписать документ с осуждением войны в Украине.
Отмечается, что в соцсетях россияне, иммигрировавшие в Латвию, выразили возмущение из-за проверок на границе. В Службе государственной охраны Латвии подтвердили, что граждане России и Беларуси подлежат усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля.