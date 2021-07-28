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Масове отруєння дітей у готелі під Одесою: поліція почала розслідування

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Одеська область, Середа 28 липня 2021 13:39
Масове отруєння дітей у готелі під Одесою: поліція почала розслідування Фото: у готелі під Одесою сталося масове отруєння дітей (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці розпочали розслідування масового отруєння дітей у готелі Одеської області. Там напередодні госпіталізували дев’ятеро неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"На Одещині правоохоронці розслідують обставини отруєння дітей, які приїхали з Київщини на відпочинок до моря", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, до лікарні потрапили дев’ять дітей віком від 8 до 14 років, які перебували на відпочинку на території одного з готелів у Грибівці.

В усіх неповнолітніх були однакові симптоми отруєння. Дітям надали медичну допомогу, відібрали у них аналізи, щоб перевірити наявність та вид в організмі інфекції, і відпустили на амбулаторне лікування.

У Держпродспоживслужбі заявили, що розслідуватимуть масове отруєння дітей.

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