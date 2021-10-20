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Масова ДТП на трасі Київ-Одеса: постраждали 12 людей, названа причина аварії

Автор: Дмитро Левицький

Вночі на трасі Київ-Одеса в Одеській області сталася масова аварія. В результаті дорожньо-транспортної пригоди три людини загинули та 12 потрапили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Як встановили поліцейські, автомобіль Volkswagen, рухаючись в напрямку Одеси, через туман зіткнувся з попутним тягачем DAF, після чого обидва транспорті засоби зупинилися посеред дороги.

"Слідом під’їхали автомобіль ВАЗ та мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачивши аварію, також зупинилися на проїзній частині. У цей час у зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд DAF, водій якого допустив зіткнення з іншими транспортними засобами, внаслідок чого сталося їх загорання", - розповіли в поліції.

Жертвами аварії стали пасажирка Volkswagen, водій першої вантажівки, а особа третього загиблого встановлюється. Серед людей, які потрапили до лікарні, - неповнолітні віком 15-ти та 16-ти років.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху. Водія другої вантажівки DAF затримали.

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ДТПАварияОдеса