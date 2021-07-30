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Масове ДТП сталося у Дніпропетровській області: є загиблий і постраждалі

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Дніпропетровська область, П'ятниця 30 липня 2021 12:18
Масове ДТП сталося у Дніпропетровській області: є загиблий і постраждалі Фото: масове ДТП сталося у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У районі села Кам’яне (Дніпропетровська область) сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів. В результаті аварії загинув чоловік та постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Встановлено, що 27-річний водій Volkswagen Golf рухаючись по автодорозі "Дніпро-Запоріжжя" не впорався із керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, що рухався у попутному напрямку.

Після чого автівки виїхали на зустрічну смугу, де мікроавтобус перекинувся та зіткнувся з легковим автомобілем Daewoo Lanos і вантажівкою.

Внаслідок ДТП 30-річний водій Mercedes-Benz Sprinter загинув на місці події.

Крім цього, водій та троє пасажирів Daewoo Lanos, серед яких двоє дітей віком 5 та 13 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі встановлюються всі обставини події.

Фото: з місця масового ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

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ДТП Днепропетровская область
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