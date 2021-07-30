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Массовое ДТП произошло в Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие

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Днепропетровская область, Пятница 30 июля 2021 12:18
Массовое ДТП произошло в Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие Фото: массовое ДТП произошло в Днепропетровской области dp.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В районе села Каменное (Днепропетровская область) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии погиб мужчина и пострадали двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 27-летний водитель Volkswagen Golf, двигаясь по автодороге "Днепр-Запорожье" не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в попутном направлении.

После чего машины выехали на встречную полосу, где микроавтобус перевернулся и столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos и грузовиком.

В результате ДТП 30-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter погиб на месте происшествия.

Кроме этого, водитель и трое пассажиров Daewoo Lanos, среди которых двое детей в возрасте 5 и 13 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: с места массового ДТП в Днепропетровской области (dp.npu.gov.ua)

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