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Масова вакцинація на роботі - найкращий стимул для українців, - Рудик

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Київ, Середа 29 вересня 2021 12:17
Масова вакцинація на роботі - найкращий стимул для українців, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Практика показала, що найкращий стимул вакцинуватися - це щеплення на роботі. По-перше, роботодавець показує підлеглим приклад, коли вакцинується сам, а по-друге, дозвіл працювати під час локдауну імунізованим працівникам і клієнтам дав свої плоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

За її словами, з цим згодні навіть іноземні партнери.

"Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, Спілка українських підприємців, всі кажуть, що найкраще, що було зроблено від початку епідемії - це саме дозвіл працювати вакцинованим під час локдауну. І це - ініціатива "Голосу". Це матеріальний стимул і дуже чітка вигода, адже страх залишитися без хліба зараз сильніший, ніж страх від того, що може нібито статися від вакцини", - говорить народна депутатка.

Крім того, дуже часто приклад роботодавця для його підлеглих набагато дієвіший навіть за публічних осіб.

"Коли роботодавець каже: "якщо ми всі вакцинуємося, ми зможемо продовжити роботу", це має більший ефект. Кроки організації спільних вакцинацій на заводах і підприємствах - це єдине і найкраще, щоб підвищити кількість щеплених з 13% до необхідних 80%. Щоб в 10 разів швидше вакцинувати всіх українців, потрібно робити це через роботодавців. Це спрацює", - наголошує лідерка партії.

Як раніше заявляла Рудик, в представленному проекті державного бюджету на наступний рік абсолютно відсутні далекоглядність і стратегія, там немає нічого для українців, зате передбачене виконання забаганок влади і її ж самопіар.

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Кіра Рудик
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