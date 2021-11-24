Через масований експорт брухту Україна втрачає і репутацію на світових ринках, - експерт

За його словами, внаслідок масового вивезення брухту з України, переважно до Туреччини, вітчизняні меткомбінати вже відчувають дефіцит сировини та змушені простоювати. І далі, якщо не ввести обмеження на вивіз лому, ситуація лише погіршиться.

"Коли ми продаємо сировину, ми отримуємо від цього лише до держави експортне мито 58 євро. Ми тим самим забезпечуємо сировиною турецькі підприємства - там, де виробляється сталь та металопродукція. І ця продукція везеться на міжнародні ринки, куди могла б їхати українська металопродукція. А ми тим часом змушені самі підприємства залишати без сировини", - розповів Гужва.

На думку експерта, держава Україна через вивезення брухту у великих обсягах може втратити не лише цілу металургійну галузь, а й серйозно погіршити свою репутацію на міжнародній арені.

"Стратегічна сировина їде, у нас підприємства зупиняються. Ви розумієте, що для підприємств це дуже складна ситуація. Чому? Тому що підприємства займаються не лише закупівлею брухту та його переробкою. У них же є якісь контракти на реалізацію готової продукції. А якщо у нас є збої з постачанням сировини, то у нас починаються збої з виконанням своїх інших контрактних зобов'язань щодо постачання готової продукції. А це репутація країни, це репутація підприємства, її дуже просто втратити", - пояснив Гужва.